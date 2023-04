Những thành phố Mỹ muốn xóa sổ kỳ nghỉ xuân

Người dân ở các thành phố Fort Lauderdale và Miami Beach không muốn kỳ nghỉ xuân tiếp tục do sự hỗn loạn cùng những tai ương mà dịp này mang lại.

Miami Beach, Fort Lauderdale và Orlando là những địa điểm nghỉ xuân nổi tiếng ở bang Florida. Ảnh: Julio Cortez/AP.

Người Hy Lạp cổ đại tạo ra kỳ nghỉ xuân, nhưng thành phố Fort Lauderdale (bang Florida, Mỹ) mới là nơi khiến bữa tiệc náo nhiệt được biết đến như ngày nay, theo Insider.

Các thành viên của đội bơi Đại học Colgate bắt đầu xu hướng này vào năm 1934, khi tìm kiếm vùng nước ấm hơn để tập luyện. Họ nổi tiếng với việc phát hành bộ phim Where the Boys Are năm 1960, được quay ở Fort Lauderdale.

Đến năm 1985, khoảng 350.000 sinh viên đổ về thành phố trong kỳ nghỉ tháng 3 và 4, chi tiêu ước tính 120 triệu USD . Nhưng chỉ trong vòng hai năm, Bob Cox, thị trưởng khi đó của Fort Lauderdale, nói rằng thành phố mong có ít du khách hơn trong kỳ nghỉ xuân.

Ngày 19/3 vừa qua, Dan Gelber, thị trưởng của Miami Beach, bày tỏ quan điểm tương tự về mùa tiệc tùng hàng năm.

“Chúng tôi không mong muốn kỳ nghỉ xuân ở thành phố của mình. Nó quá ồn ào, gây mất trật tự và quá khó để kiểm soát”, ông nói.

Năm 2023, thành phố huy động nhiều cảnh sát hơn để quản lý đám đông trong kỳ nghỉ xuân so với các năm trước. Tuy nhiên, nơi này ban bố tình trạng khẩn cấp và thi hành lệnh giới nghiêm tạm thời trong năm thứ 3 liên tiếp.

Ngày 19/3, Ủy viên Thành phố Alex Fernandez nói với The Wall Street Journal rằng cảnh sát đã thực hiện hơn 300 vụ bắt giữ trong kỳ nghỉ xuân, đồng thời nói thêm: “Đây không phải là những kẻ phá hoại kỳ nghỉ xuân. Họ là những kẻ vi phạm pháp luật”.

Sinh viên đại học trên khắp nước Mỹ đổ xô đến bang Florida để sẵn sàng xả hơi sau 3 năm bị cầm chân bởi dịch bệnh. Ảnh: Romain Maurice/MEGA.

Trong khi cuộc đàn áp kỳ nghỉ xuân của Fort Lauderdale vào những năm 80 chủ yếu nhắm đến sinh viên đại học, không rõ có bao nhiêu người gây rắc rối ở Miami Beach, đặc biệt liên quan đến các vụ xả súng và tịch thu súng gần đây liên quan đến kỳ nghỉ xuân, là sinh viên.

Tuy nhiên, Gelber không mong đợi sự gia tăng các vụ bắt giữ để giải quyết những gì ông coi là vấn đề đối với thành phố.

“Chúng ta sẽ không tìm cách thoát khỏi nó, mà phải ngăn chặn kỳ nghỉ xuân diễn ra ở đây. Đó là điều tốt nhất có thể làm”, ông nói.

Việc thành phố dự định thực hiện điều này như thế nào vẫn chưa rõ ràng.

Không cần kỳ nghỉ xuân

Bất chấp những bình luận của thị trưởng Miami Beach, nhiều thanh niên Mỹ vẫn đang đổ xô đến đây và những điểm đến nổi tiếng khác trong kỳ nghỉ xuân là Orlando và Fort Lauderdale.

Kỳ nghỉ xuân là một trong những lý do giúp tiểu bang tạo ra hàng tỷ USD doanh thu thuế mỗi năm từ du lịch. Tuy nhiên, các chính quyền thành phố không "trải thảm đỏ" đón mọi đám đông trong dịp này.

Một số thành phố không cần sự bùng nổ của kỳ nghỉ xuân bởi vì họ, cũng như toàn bộ Florida, duy trì sự ổn định của nền kinh tế bất chấp lạm phát gia tăng và đồn đoán về suy thoái kinh tế.

Thành phố Miami Beach phải áp đặt lệnh giới nghiêm tạm thời vào kỳ nghỉ xuân 3 năm liên tiếp để ngăn đám đông hỗn loạn. Ảnh: Romain Maurice/MEGA.

Phân tích của TD Bank về dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy nền kinh tế của Florida tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ nền kinh tế nào khác của bang Bờ Đông vào năm ngoái. Tháng 1, tỷ lệ thất nghiệp của bang là 2,6%, thấp thứ 6 trên toàn quốc.

Florida vẫn được hưởng lợi rất nhiều từ du lịch. Năm 2019, ngành giải trí và khách sạn chiếm gần 6% GDP của bang và 14% việc làm.

Bên cạnh đó, có những dấu hiệu cho thấy sự gia tăng dân số đang bùng nổ, mà Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế và Nhân khẩu của Florida mô tả là “động lực chính của tăng trưởng kinh tế”, có thể giúp đa dạng hóa nền kinh tế của bang. Cục điều tra dân số ước tính Florida là tiểu bang phát triển nhanh nhất trên toàn quốc, với khoảng 752.000 cư dân chuyển đến đó từ tháng 7/2019 đến tháng 7/2022.

Nhà kinh tế Sean Snaith nói rằng mặc dù gia tăng dân số có thể làm tăng chi phí nhà ở, đó là “tin tốt” cho toàn bộ nền kinh tế của Florida.

“Mọi hộ gia đình mới chuyển đến đây đều cần nơi để ở. Họ cũng cần thực phẩm, chăm sóc y tế và nếu có con cái, cần cho chúng đi học và mua quần áo”, ông lấy ví dụ.

Mặc dù Florida vẫn thu hút nhiều người về hưu, bang cũng hấp dẫn nhiều cư dân trẻ tuổi. Họ có nhiều khả năng nhận việc làm và chi tiêu số tiền khó kiếm được của mình.

Năm 1986, khi Cox quyết định 30 năm hoạt động với tư cách là "thủ phủ nghỉ xuân nước Mỹ" của Fort Lauderdale cần phải kết thúc, thành phố bắt đầu đẩy mạnh việc thực thi các giới hạn về sức chứa của khách sạn, quán bar, đồng thời thắt chặt luật.

Số vụ bắt giữ ở Fort Lauderdale trong kỳ nghỉ xuân năm 1986 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 1985. Thành phố cũng nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền bang, nâng tuổi uống rượu của bang lên 21 từ 19 vào năm 1985.

Trong hai thập kỷ tiếp theo, số lượng sinh viên kéo đến Fort Lauderdale giảm từ hàng trăm nghìn xuống còn hàng chục nghìn.

Hai sinh viên năm cuối của ĐH Bang Michigan (Mỹ) tận hưởng kỳ nghỉ xuân tại bãi biển Fort Lauderdale hồi đầu tháng 3/2022. Ảnh: Amy Beth Bennett/South Florida Sun-Sentinel/AP.

Trong khi hàng nghìn sinh viên đại học vẫn thường lui tới Fort Lauderdale vào kỳ nghỉ xuân, Dean Trantalis, thị trưởng hiện tại, mô tả họ “cư xử đúng mực”. Lực lượng cảnh sát của thành phố cho biết hôm 24/3 rằng chỉ có hai vụ bắt giữ “đáng chú ý” liên quan đến kỳ nghỉ xuân năm nay.

Trantalis nói: “Fort Lauderdale là một nơi 'chill' hơn. Tôi nghĩ người trẻ đến đây đánh giá cao sự rung cảm đó hơn ở một nơi nào khác”.

Tháng 11/2022, thành phố thậm chí còn thiết lập chương trình một năm cho phép uống rượu trên một số bãi biển của khách sạn, đảo ngược lệnh cấm suốt 30 năm.

Trantalis nói rằng trong khi nền kinh tế của Fort Lauderdale “chắc chắn được hưởng lợi” từ chi tiêu của người trẻ tuổi cho các nhà hàng và khách sạn, ngành du lịch của thành phố không phụ thuộc vào họ trong kỳ nghỉ xuân.

Miễn là kỳ nghỉ xuân không gây ra quá nhiều rắc rối, quán bar, khách sạn và nhà hàng của Fort Lauderdale được hưởng lợi có thể không muốn du khách đến bất kỳ nơi nào khác.

Thành phố báo cáo số lượng khách du lịch tăng mạnh trong năm qua. Nhưng mọi thứ có thể thay đổi nếu tiền tiết kiệm của người tiêu dùng tiếp tục giảm và Mỹ rơi vào suy thoái.

Tại Miami Beach, một số quan chức bày tỏ lo ngại về tác động kinh tế của một cuộc đàn áp khắc nghiệt vào kỳ nghỉ xuân. Những lo ngại đó là một trong số lý do khiến lệnh giới nghiêm của thành phố không được gia hạn.

“Giới nghiêm không phải là giải pháp lâu dài. Chúng tôi đang gỡ bỏ lệnh khỏi các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật”, Ủy viên thành phố Ricky Arriola cho biết.