Những thành phần giúp cải thiện làn da thâm mụn và làm sáng da

Niacinamide, AHA, BHA, vitamin C là một số thành phần được phái đẹp ưa chuộng bởi công dụng cải thiện làn da thâm mụn, hỗ trợ làm sáng da.

Benzoyl peroxide: Đây là một thành phần nổi tiếng trong việc chống lại mụn trứng cá - tiền đề của những vết thâm mụn. Healthline chỉ ra benzoyl peroxide điều trị và ngăn ngừa mụn bằng cách tiêu diệt vi khuẩn bên dưới da, đồng thời loại bỏ tế bào chết và bã nhờn dư thừa, giúp lỗ chân lông thông thoáng. Tuy nhiên, benzoyl peroxide lại có thể làm cho da bị khô, mẩn đỏ hoặc bong tróc nếu sử dụng quá mức. Ảnh: The Conversation.

Niacinamide: Theo thông tin từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (NCBI), niacinamide là một dẫn xuất của vitamin B3. Đây là hoạt chất được nhiều tín đồ yêu làm đẹp săn đón bởi công dụng chống oxy hóa, giúp quá trình sửa chữa ADN diễn ra nhanh hơn, đặc biệt là tổn thương da gây ra bởi tia UV. Niacinamide ức chế sự chuyển melanosome từ tế bào hắc tố sang tế bào sừng, có tác dụng như một chất làm sáng da an toàn. Ngoài ra, hoạt chất này còn có công dụng duy trì độ ẩm, củng cố lớp màng bảo vệ da và giảm các triệu chứng của mụn trứng cá. Ảnh: Allure.

Vitamin C: Theo NCBI, vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ làn da bằng cách trung hòa các gốc tự do, đồng thời, thúc đẩy sản xuất collagen, góp phần vào quá trình tái tạo tự nhiên của da. Các dẫn xuất của vitamin C đã được chứng minh giúp làm giảm sự tổng hợp melanin trong tế bào hắc tố, từ đó làm mờ các vết thâm, làn da trở nên đều màu, tươi sáng. Ảnh: 100percentpure.

AHA: Alpha hydroxy axit (AHA) từ lâu đã trở thành thành phần không thể thiếu trong các sản phẩm hỗ trợ điều trị mụn, loại bỏ tế bào da chết và thu nhỏ lỗ chân lông, theo Medical News Today. Ngoài ra, thường xuyên sử dụng sản phẩm có chứa AHA có thể cải thiện chứng tăng sắc tố hoặc các vết thâm trên da bằng cách kích thích tế bào cũ thay đổi sắc tố. AHA thường được khuyên dùng cho da thường đến da khô, da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Ảnh: Everyday health.

BHA: Tương tự AHA, salicylic axit (BHA) cũng có công dụng tẩy tế bào chết, giúp làm sạch tế bào chết đậm màu do thâm mụn để lại, đồng thời, làm sạch bã nhờn gây tắc nghẽn lỗ chân lông, giúp lỗ chân lông thông thoáng. BHA hòa tan trong dầu, vì vậy thích hợp hơn với làn da thường đến da dầu, dễ bị nổi mụn, theo Healthline. Ảnh: iStock.

Thiamidol: Đây là hoạt chất có tác dụng ức chế quá trình sản sinh melanin ngay tại gốc tế bào sắc tố, giúp làm đều màu da, giảm thâm nám và ngăn ngừa tình trạng này quay trở lại. Theo NCBI, Thiamidol có khả năng ức chế enzyme tyrosinase (yếu tố tạo nên hắc sắc tố trên da), tốt nhất trong hơn 50.000 hợp chất được thí nghiệm trên mô hình mô phỏng tyrosinase ở người. Đặc biệt, hoạt chất này được thử nghiệm trên enzyme của người (thay vì nấm), đảm bảo độ tương thích và hiệu quả cao trên da. Ảnh: Freepik.

Hiện nay, các sản phẩm chăm sóc da mụn có thành phần trị thâm, làm sáng được phái đẹp quan tâm. Trong đó, sản phẩm Eucerin Pro Acne Triple Effect đến từ hãng dược mỹ phẩm Eucerin (Đức) được nhiều người tin dùng. Đây là tinh chất dưỡng sáng đầu tiên dành riêng cho làn da mụn, giúp giảm thâm, làm đều màu da, được chứng nhận bởi Công ty toàn cầu về lĩnh vực chăm sóc da Beiersdorf. Sản phẩm là giải pháp kết hợp giữa các thành phần chuyên biệt dành cho da mụn, bao gồm hoạt chất Licochalcone A, Salicylic Acid và Thiamidol, giúp da sáng khỏe và đều màu chỉ sau 2 tuần mà mụn không tái lại (chứng nhận tại Viện kiểm nghiệm Spincontrol Thái Lan).