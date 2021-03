Những thần tượng Kpop sớm được đánh giá cao

Nam idol sinh năm 1994 đã quyết định chọn gia nhập YG Entertainment. Chỉ một tháng sau khi ký hợp đồng thực tập sinh với công ty, anh đã phát hành single You Are Heaven - nhạc phim chính thức của bộ phim đình đám Midas. Bên cạnh đó, Seung Yoon còn xuất hiện trong sitcom nổi tiếng High Kick 3. Năm 2013, anh càng trở nên nổi tiếng qua single It Rains và Wild and Young. Ảnh: Twitter.