Những thần tượng Kpop là người một nhà

Gong Myung là cựu thành viên của 5urprise - nhóm nhạc thuộc quyền quản lý của Fantagio. Năm thành viên của 5urprise, gồm Seo Kang Joon, Kang Tae Oh (phim Tuổi thanh xuân) và Gong Myung, ra mắt năm 2014 với sản phẩm đầu tay là đĩa đơn From My Heart, sau đó tách ra hoạt động với tư cách diễn viên. Trong khi đó, Do Young là một trong ba giọng ca chính của NCT, góp mặt trong nhiều unit.