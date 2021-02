Những thần tượng được tuyển chọn khắt khe ở SM

YoonA: Với ước mơ trở thành ca sĩ từ những năm học cấp 2, YoonA đã đến tham gia buổi thử giọng khắc nghiệt nhất của SM khi mới 16 tuổi. Tại đây, mỹ nhân nhóm SNSD đã thể hiện ca khúc Please của Wax và bài vũ đạo ca khúc Oops, I Did It Again của Britney Spears. Gương mặt ưa nhìn cùng khả năng nhảy thu hút giúp nữ ca sĩ sinh năm 1990 lọt vào mắt xanh của chủ tịch SM và giành được tấm vé thực tập sinh.