Những thần đồng gốc Việt lừng danh trên thế giới

Evan Le (tên đầy đủ là Evan Duy Quoc Le) sinh ngày 31/5/2011 tại Torrance, California, Mỹ. Năm 2016, trên chương trình nổi tiếng Little Big Shots, Evan Le chơi hai bản nhạc Flight of the Bumblebee, Turkey March một cách hoàn hảo với tốc độ đáng nể. Ngay lập tức, cậu bé gốc Việt được cả thế giới biết đến và không tiếc lời ngợi ca là “thần đồng âm nhạc nhí”. Không ít người dành cho em hàng loạt mỹ từ như “sinh ra để chơi đàn”, “thiên tài”, “đáng khâm phục”… Ảnh: Music Crowns.