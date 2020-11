Những tài tử thành công dù mất vai trong phim bom tấn

Trước khi trở thành vị thần lừa lọc điển trai Loki, tài tử Tom Hiddleston từng muốn đóng vai Thần Sấm. Tuy nhiên, anh được chọn vào vai người em trai nhiều góc tối của Thor (Chris Hemsworth đóng). "Đạo diễn muốn tìm kiếm diễn viên ít tên tuổi hơn vào vai Thor để không bị so sánh. Họ muốn khán giả biết đến siêu anh hùng hoàn toàn mới. Tôi nghĩ chính mình và phần lớn người hâm mộ đồng ý rằng vai Thor sinh ra là để cho Chris", Hiddleston nói trong The Tonight Show with Jimmy Fallon. Ảnh: Marvel Studios.