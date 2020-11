Những tài tử quyến rũ khi để tóc dài

Trong suốt sự nghiệp, phần lớn người hâm mộ thấy Brad Pitt gắn liền với kiểu tóc ngắn, đôi lúc gần như cạo trọc. Song, với vẻ đẹp lãng tử đậm chất điện ảnh, sao phim Troy thích hợp để tóc dài, bồng bềnh. Những năm gần đây, chồng cũ Angelina Jolie tiếp tục chọn gắn bó với kiểu tóc vuốt ngược. Phong cách này giúp tài tử trông phù hợp với vai diễn trong bộ phim Once Upon a Time in Hollywood lấy bối cảnh nước Mỹ năm 1969.