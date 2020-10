Những tài tử nổi tiếng công khai đồng tính

Luke Evans là tài tử nổi tiếng qua các phim The Hobbits, Beauty and the Beast và Dracula Untold... Ngôi sao điển trai thừa nhận đồng tính từ năm 2002. Trong cuộc phỏng vấn với The Advocate, nam diễn viên người nói anh chưa bao giờ giấu chuyện này. Giai đoạn đầu, sự nghiệp của ngôi sao người Anh gặp khó khăn vì chuyện đồng tính chưa được chấp nhận ở Hollywood. Sau nhiều năm, tài tử 41 tuổi dần khẳng định tên tuổi ở kinh đô điện ảnh. Ảnh: Getty, Instagram.