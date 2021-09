Những tài tử là bản sao của người cha nổi tiếng

Ice Cube và O'Shea Jackson Jr. Con trai của rapper kiêm diễn viên Ice Cube giống người cha đình đám của mình đến nỗi anh đã đóng vai ông trong bộ phim tiểu sử Straight Outta Compton. Anh chàng sinh năm 1991 đều đặn đóng phim với các vai diễn phải kể đến như Ingrid Goes West, Den of Thieves hay Godzilla: King of the Monsters bên cạnh sự nghiệp ca hát.