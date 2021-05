Những tài tử Hàn Quốc ít đóng vai phản diện

Lee Min Ho, Park Seo Joon, Seo In Guk thường được giao vai chính diện, thách thức của họ là thoát khỏi hình ảnh đóng khung của mình.

Theo Soompi, có không ít nam diễn viên thường gắn liền với hình ảnh vai chính diện kể từ những ngày đầu tham gia diễn xuất. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, họ nhận được tình cảm lớn của khán giả nhờ tài năng, ngoại hình điển trai và vóc dáng cân đối. Tuy nhiên, sẽ tuyệt hơn nếu dàn tài tử chăm thử sức ở những vai phản diện, Soompi nhận định.

Jung Hae In

Jung Hae In ghi dấu ấn trong Reply 1988 và Goblin. Lần gần nhất Jung Hae In đóng vai khác lạ so với trước đó là nhân vật đại úy Yoo Jung Woo trong Prison Playbook.

Dù chưa hẳn là vai phản diện, tuy nhiên, đại uý Yoo Jung Woo đã làm bật được nhiều nét diễn đặc sắc của Hae In. Nam diễn viên cho hay anh cũng mong sớm được thử sức ở vai phản diện.

Seo In Guk

Seo In Guk được đánh giá là diễn viên có khả năng biến hóa thú vị với nhiều thể loại vai diễn. Dù là vai học sinh trung học trong Reply 1997 hay chàng trai hài hước trong Shopping King Louie, In Guk đều nhận được lời khen của khán giả.

Vai phản diện gần nhất của nam diễn viên là Kim Moo Young trong The smile has left your eyes. Trong thời gian tới, khán giả kỳ vọng In Guk sẽ sớm chứng minh khả năng diễn xuất với nhiều dạng vai khác nhau.

Lee Min Ho





Nhiều năm qua, khán giả đã quen thuộc với việc Lee Min Ho thường đảm nhận những vai chính có tính cách mạnh mẽ, đôi lúc đáng yêu. Nam diễn viên là gương mặt quen thuộc với dạng vai chàng trai sinh ra trong gia đình giàu có hay có xuất thân đặc biệt.

Vì thế, nhiều khán giả trông chờ tài tử sẽ thử sức ở dạng vai phản diện, dù rằng đây được coi là thử thách lớn đối với sự nghiệp của anh. Trước đó, khán giả có cơ hội nhìn Lee Min Ho thể hiện sự man rợ trong Gangnam Blues.

Jung Kyung Ho

Trong dàn diễn viên nam nổi tiếng ở Hàn Quốc, Jung Kyung Ho là tài tử có vẻ đẹp ngọt ngào, thu hút không ít fan nữ. Theo Soompi, nam diễn viên sống tình cảm và biết quan tâm người khác. Vì thế, thật thú vị khi Kyung Ho vào vai một nhân vật tàn nhẫn.

Trước đó, trong Heartless City, anh vào vai Jung Shi Hyun - chàng trai có tính cách tàn bạo. Từ trước tới nay, Kyung Ho chưa từng vào vai phản diện tiêu chuẩn nhưng phong thái và hành động của anh trong hầu hết bộ phim phù hợp để thử sức với dạng nhân vật phản diện - Soompi đánh giá.

Lee Je Hoon

Ra mắt công chúng vào năm 2009, Lee Je Hoon là diễn viên có bề dày hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, anh được coi là một trong những gương mặt thành công của giới giải trí Hàn Quốc nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, có thể đảm nhận tốt nhiều kiểu vai.

Trong Taxi driver, Lee Je Hoon vào vai cựu nhân viên của cơ quan mật vụ hoá thân thành tài xế taxi. Trước đó, anh từng đóng vai tội phạm trong Time to hunt. Khán giả cho rằng sẽ tuyệt hơn nếu Lee Je Hoon vào vai một sát nhân máu lạnh, tàn bạo.

Park Seo Joon

Park Seo Joon là một trong những diễn viên khiến khán giả có thể đặt chọn niềm tin vào khả năng diễn xuất của anh. Tuy nhiên, Seo Joon sẽ nhiều màu sắc hơn nếu đảm nhận vai phản diện hay thử sức là với một nhân vật tâm thần, ác độc và lạnh lùng.

Lee Joon Gi





Lee Joon Gi là diễn viên giỏi thể hiện cảm xúc của kiểu nhân vật có tính cách lạ lùng, khó đoán. Ánh mắt, biểu cảm của anh khiến người xem ớn lạnh - theo nhận xét của khán giả. Vai diễn gần nhất của anh là nhân vật thợ thủ công tâm thần tên Baek Hee Sung trong Flower of Evil.