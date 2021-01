Những tài tử Hàn 30 tuổi vẫn đóng vai sinh viên

Trên thực tế, Hwang In Yeop đã bước sang tuổi 30. Tuy đóng vai nam sinh nhỏ hơn chính mình đến 12 tuổi, anh không hề khiến khán giả thấy gượng ép. Nhiều người còn ngạc nhiên khi biết được tuổi thật của In Yeop. Trên mạng xã hội, ngôi sao sinh năm 1991 được gọi là "sao nam chuyên trị" vai nam sinh. Trước đây, In Yeop cũng thành công khi đóng vai nam sinh trong 18 Again.