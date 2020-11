Những tài tử độc thân đắt giá ở Hollywood

Trước The Rock và Michael B. Jordan, Channing Tatum từng giữ danh hiệu Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất thế giới của People năm 2012. Ở tuổi 40, sao phim Step Up vẫn giữ được vóc dáng săn chắc như thời mới vào nghề. Tuy nhiều lần vào danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới, đời tư của Tatum khá im ắng. Sau khi ly hôn Jenna Dewan, gần đây là chia tay ca sĩ Jessie J, sao phim Kingsman: The Golden Circle tuyên bố toàn tâm lo cho con gái cũ và tập trung vào sự nghiệp. Ảnh: Instagram.