Những tai nghe không dây đáng mua, giá dưới 2 triệu đồng

Soundcore Liberty có thời lượng pin tối đa 8 tiếng cho mỗi lần sạc, tổng cộng 100 tiếng nếu dùng chung hộp sạc. Thiết bị còn hỗ trợ sạc nhanh 5 phút cho một tiếng nghe nhạc. Tính năng Push and Go của Soundcore Liberty cho phép người dùng kết nối nhanh với smartphone bằng một lần chạm. Giá bán của tai nghe khoảng 1,3-1,5 triệu đồng. Ảnh: Jimmy Tries World/YouTube.