Những tác phẩm vào vòng chung khảo giải Sách Quốc gia Mỹ

Giải Sách Quốc gia Mỹ (National Book Award) được thành lập từ năm 1950 để tôn vinh những tác phẩm hay, có giá trị nhất tại 5 hạng mục: Tiểu thuyết, Sách phi hư cấu, Thơ, Văn học dịch và Văn học thanh, thiếu niên.

Mỗi hạng mục sẽ chọn ra 5 tác phẩm hay nhất vào vòng chung khảo. Năm nay, các tác phẩm chiến thắng ở mỗi hạng mục của giải Sách Quốc gia Mỹ lần thứ 71 sẽ được công bố và trao giải ngày 18/11.

Đây là một trong những sự kiện được các nhà văn, nhà xuất bản và độc giả mong chờ nhất trong năm. Bởi, đó sẽ là nơi tôn vinh những cuốn sách hay nhất và tri ân các tác giả. Người chiến thắng nhận được 10.000 USD và một cúp lưu niệm bằng đồng.

Năm nay, các tác phẩm tham dự phải do các nhà xuất bản ở Mỹ xuất bản trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2019 đến 30/11/2020. Các nhà xuất bản gửi tổng cộng 1.692 cuốn sách cho giải thưởng Sách Quốc gia Mỹ, gồm: 388 tiểu thuyết, 609 sách phi hư cấu, 254 cuốn thơ, 130 tác phẩm văn học dịch và 311 cuốn sách văn học thanh thiếu niên.

Bên cạnh số tượng lớn tác phẩm được gửi về tham gia tranh giải năm nay, giới chuyên môn còn đánh giá cao chất lượng các cuốn sách, cũng như sự góp mặt của nhiều tác giả mới. Gần một phần ba số tác giả có sách lọt vào vòng chung khảo đều là những người mới ra mắt.

Tiêu biểu trong số đó là nhà văn người Scotland, Douglas Stuart. Ông gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo với tác phẩm Shuggie Bain. Cuốn sách này còn lọt vào vòng chung kết của giải thưởng Kirkus (Kirkus Prize) và giải thưởng (The Booker Prize).

Trong buổi lễ sẽ diễn ra ngày 18/11, hai giải thưởng thành tựu trọn đời cũng sẽ được trao. Walter Mosley sẽ được trao huy chương của Quỹ Sách Quốc gia (National Book Foundation) vì những đóng góp không mệt mỏi của mình; Carolyn Reidy, cố Giám đốc điều hành của Simon & Schuster, cũng sẽ nhận giải thưởng vì có nhiều cống hiến to lớn.

Danh sách tác phẩm lọt vào vòng chung khảo giải Sách Quốc gia Mỹ 2020:

Hạng mục Tiểu thuyết:

Leave the World Behind - tác giả Rumaan Alam.

A Children’s Bible - tác giả Lydia Millet.

The Secret Lives of Church Ladies - tác giả Deesha Philyaw.

Shuggie Bain - tác giả Douglas Stuart.

Interior Chinatown - tác giả Charles Yu.

Hạng mục Sách phi hư cấu:

The Undocumented Americans - tác giả Karla Cornejo Villavicencio.

The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X - tác giả Les Payne and Tamara Payne.

Unworthy Republic: The Dispossession of Native Americans and the Road to Indian Territory - tác giả Claudio Saunt.

My Autobiography of Carson McCullers - tác giả Jenn Shapland.

How to Make a Slave and Other Essays - tác giả Jerald Walker.

Hạng mục Thơ

A Treatise on Stars - tác giả Mei-mei Berssenbrugge.

Fantasia for the Man in Blue - tác giả by Tommye Blount.

DMZ Colony - tác giả Don Mee Choi.

Borderland Apocrypha - tác giả Anthony Cody.

Postcolonial Love Poem - tác giả Natalie Diaz.

Hạng mục Văn học dịch

High as the Waters Rise - tác giả Anja Kampmann, dịch từ tiếng Đức bởi Anne Posten.

The Family Clause - tác giả Jonas Hassen Khemiri, dịch từ tiếng Thụy Điển by Alice Menzies.

Tokyo Ueno Station - tác giả Yu Miri, dịch từ tiếng Nhật bởi Morgan Giles.

The Bitch - tác giả Pilar Quintana, dịch từ tiếng Tây Ban Nha bởi Lisa Dillman.

Minor Detail - tác giả Adania Shibli, dịch từ tiếng Ả Rập bởi Elisabeth Jaquette.

Hạng mục Văn học thanh thiếu niên

King and the Dragonflies - tác giả Kacen Callender.

We Are Not Free - tác giả Traci Chee.

Every Body Looking - tác giả Candice Iloh.

When Stars Are Scattered - tác giả Victoria Jamieson and Omar Mohamed.

The Way Back - tác giả Gavriel Savit.