Những tác phẩm kinh điển từng chịu cảnh bán ế

The great Gatsby (Gatsby vĩ đại). Cuốn sách của F Scott Fitzgerald bị coi là nỗi thất vọng vĩ đại trong lần phát hành đầu năm 1925. Sách nhận được đánh giá trung bình từ giới phê bình và bán được 20.870 bản (chưa bằng một nửa doanh số tác phẩm đầu tay của ông - This side of Paradise). Ảnh: Francis Cugat, ElectricLiterature.