Những tác phẩm kết hợp hay nhất giữa Marvel và DC

DC vs. Marvel/Marvel vs. DC cũng là một trong những lần hợp tác hiếm hoi của hai thương hiệu. Theo đó, sự kiện này được gọi là Brothers (và đại diện cho vũ trụ Big Two). Không khó để độc giả thấy được những cuộc chiến đỉnh cao như Batman gặp Captain America hay Storm đối đầu Wonder Woman. Đó là một trải nghiệm độc đáo không chỉ pha trộn giữa hai vũ trụ mà còn là một trải nghiệm tuyệt vời cho người hâm mộ.