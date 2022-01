Những tác phẩm hồi sinh thương hiệu Hollywood

Scream 5: Theo Variety, phần phim đầu tiên trong loạt Scream không do Wes Craven chỉ đạo đã vượt khỏi khuôn mẫu của thể loại kinh dị đương đại. Màn trở lại của tên sát thủ Ghostface đem tới cảm giác rùng rợn khó tả, theo cách nhà phê bình Owen Gleiberman gọi là "siêu phẩm kinh dị về kẻ giết người". Dự kiến, Scream 5 có doanh thu ít nhất 25 triệu USD trong tuần đầu ra mắt, thay thế Spider-Man: No Way Home ở ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ.