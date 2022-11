Những tác phẩm hay dựa trên samurai, ninja, lịch sử Nhật Bản

An Artist of The Floating World là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Kazuo Ishiguro bên cạnh Tàn ngày để lại, Mãi đừng xa tôi, Dạ khúc. Tác phẩm mang hơi thở của ký ức, của vẻ đẹp lắng đọng đến từ các nhân vật. An Artist of The Floating World là cuốn sách thứ hai của ông. Cuốn tiểu thuyết kể về Masuji Ono và những sai lầm trong quá khứ khi tham gia sáng tạo nghệ thuật cho phe đế quốc. Sau khi Thế chiến II kết thúc, Ono cố gắng nhận hết trách nhiệm và nỗ lực đấu tranh để điều chỉnh các giá trị văn hóa đang thay đổi của đất nước. Nguồn: Tuko.