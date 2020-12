Những tác phẩm để đời của tiểu thuyết gia John le Carré

1. The spy who came in from the cold (Điệp viên từ vùng đất lạnh - 1963) là tiểu thuyết xuất sắc mang lại danh tiếng cho John le Carré. Cuốn sách lấy bối cảnh vào thời kỳ chiến tranh Lạnh và mâu thuẫn giữa các bên bị đẩy tới đỉnh điểm. Khi đó, Alec Leamas, điệp viên kỳ cựu nhận được nhiệm vụ quan trọng: Tiêu diệt người đứng đầu cơ quan phản gián Đông Đức. Tác phẩm được đánh giá cao, từng lọt vào danh sách 100 cuốn tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại do tạp chí Time bình chọn. Ảnh: WinnyWin.