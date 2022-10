Những tác phẩm đặc sắc của Sylvia Plath

"Tôi tin rằng có những người đang nghĩ như tôi, những người đã nghĩ như tôi và những người sẽ nghĩ như tôi". Đây là câu nói được trích trong tác phẩm The Journals of Sylvia Plath (do Karen V Kukil biên tập). Trong tác phẩm này, quan điểm của Plath được thể hiện một cách đầy đủ và rõ ràng - điều không phải lúc nào cũng được truyền tải trong các tác phẩm hư cấu cùng thời của bà. The Journals of Sylvia Plath nói lên con người đích thực của Plath: Trong đó, bà dám thất bại, có suy nghĩ mâu thuẫn và có cả những cảm xúc bị cấm đoán. Ảnh: Amazon.