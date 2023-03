Những tác phẩm chiến thắng giải PEN America

PEN/Jacqueline Bograd Weld thường được trao cho các tác phẩm tiểu sử xuất sắc, có giá trị đặc biệt về văn học đã được xuất bản tại Mỹ trong năm dương lịch trước đó. Năm nay, Dilla Time: The Life and Afterlife of J Dilla, the Hip-Hop Producer Who Reinvented Rhythm của Dan Charnas (MCD) đã cán đích đầu tiên và giành giải thưởng trị giá 5.000 USD sau nhiều ngày làm việc của hội đồng giám khảo bao gồm Manu Bhagavan và Silvana Paternostro. Ảnh: Freixenet.