Những tác hại cho sức khỏe của việc ăn quá nhiều xúc xích

Xúc xích là món ăn phổ biến được nhiều người yêu thích, tuy nhiên khi ăn nó thời gian dài sẽ gây hại cho sức khỏe chúng ta.

Theo Eat This, Not That, ăn xúc xích trong thời gian ngắn hoặc dài có thể ảnh hưởng sức khỏe tổng thể. Dưới đây là các tác dụng phụ đối với sức khỏe của việc ăn xúc xích.

Xúc xích có thể rút ngắn tuổi thọ

Theo một nghiên cứu của Đại học Michigan và được đăng trên tạp chí khoa học Nature, chỉ ăn một chiếc xúc xích cũng có thể khiến bạn mất đi 36 phút trong cuộc đời, ngay cả khi bạn đang có một lối sống lành mạnh.

Sau khi phân tích tác động của hơn 5.800 loại thực phẩm phù hợp với chế độ ăn kiêng của Mỹ, các nhà nghiên cứu đã chuyển những phát hiện này thành các phép đo định lượng dựa trên lượng thời gian có thể bị mất hoặc có được khi tiêu thụ từng loại.

Mặc dù những phát hiện này là đáng báo động và cần có các nghiên cứu sâu hơn, việc ăn xúc xích có khả năng làm giảm tuổi thọ của bạn.

Ăn xúc xích có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Xúc xích có chứa chất bảo quản được gọi là nitrit và nitrat, được thêm vào để giúp kéo dài thời hạn sử dụng và giảm thiểu sự phát triển của vi khuẩn.

Ăn xúc xích có thể dẫn đến huyết áp cao. Ảnh: Shutterstock.

Nitrit cũng là nguyên nhân khiến xúc xích có màu đỏ tươi. Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên Thực phẩm, các chất phụ gia thực phẩm thường được sử dụng này có trong nhiều loại thịt chế biến cũng có thể trở nên đậm đặc hơn khi tiếp xúc với nhiệt độ cao của lò nướng, thậm chí vượt quá giới hạn cho phép đối với nitrat.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng nấu thịt ở nhiệt độ cao, đặc biệt là khi nướng hoặc quay trực tiếp trên ngọn lửa có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Chúng kích hoạt sự hình thành các hóa chất amin dị vòng (HCAs) và hydrocacbon thơm đa vòng (PAH). Những hóa chất này có liên quan ung thư vú, tuyến tụy, ruột kết và các dạng ung thư khác.

Ăn xúc xích có thể dẫn đến huyết áp cao

Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống 2020-2025 của Mỹ, lạm dụng natri có thể làm tăng nguy cơ huyết áp cao, đây là nguyên nhân chính gây đột quỵ và bệnh tim.

Được biết, xúc xích là một trong số những thực phẩm chứa nhiều natri nhất. Một chiếc xúc xích 6 inch cung cấp 21% lượng natri tối đa được khuyến nghị hàng ngày và đó là chưa kể mọi thứ khác mà bạn ăn trong ngày.

Chúng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim

Thịt chế biến sẵn đặc biệt chứa nhiều chất béo bão hòa làm tắc nghẽn động mạch, có liên quan đến bệnh tim. Một chiếc xúc xích thịt bò chứa khoảng 189 calo, 16,8 g chất béo và 6,8 g chất béo bão hòa.

Đó là 34% mức tối đa khuyến nghị hàng ngày đối với chất béo bão hòa - chỉ từ một cây xúc xích. Nếu bạn muốn ăn hai hoặc ba cái, điều đó có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa đó.

Ăn xúc xích có hại cho sức khỏe đường ruột

Nếu bạn quá thèm và thích ăn xúc xích thì nên kết hợp chúng với thích dưa cải bắp. Thực phẩm lên men này chứa các vi khuẩn sống và đang hoạt động, có thể hoạt động như men vi sinh và hỗ trợ mang lại lợi ích sức khỏe đường ruột khi bạn ăn xúc xích.

Chúng cũng giúp khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng từ thực phẩm đi qua đường ruột và hạn chế các triệu chứng khó tiêu của xúc xích gây ra.