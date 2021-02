Những tác giả tỏa sáng với một tiểu thuyết duy nhất

4. Margaret Mitchell - Cuốn theo chiều gió (Gone with the Wind): Cuốn theo chiều gió, xuất bản năm 1963, là câu chuyện về sóng gió cuộc đời của Scarlett O’Hara. Sau cuộc nội chiến Mỹ, một quý tộc miền Nam như Scarlett đã phải vật lộn để làm quen với thời đại mới. Tác phẩm mang đến cho Margaret thành công và danh vọng, Tuy nhiên sự nổi tiếng quá nhanh và quá lớn lại là áp lực không nhỏ đối với bà. Ảnh: Xoxo Clara.