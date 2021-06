Những tác giả nổi tiếng sau khi qua đời

William Blake (1757-1827): William Blake là nhà thơ người Anh. Ông được nhớ đến qua hai tập thơ The Songs of Innocence và The Songs of Experience, trong đó có bài thơ nổi tiếng The Tyger. Những tác phẩm của ông được đánh giá là mang âm hưởng tôn giáo và thần bí sâu sắc, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, phải đến năm 1860, hơn 30 năm sau khi ông qua đời, cái tên Blake mới bắt đầu nổi bật trên "bầu trời thơ văn" thế giới. Ảnh: Thomas Phillips.