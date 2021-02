Những tác giả dưới 30 tuổi được chú ý trên thế giới

Sally Rooney, Rupi Kaur, Marieke Lucas Rijneveld và Sarah Andersen là những tài năng được chú ý khi tuổi đời còn trẻ.

Với tuổi đời còn trẻ, nhiều tác giả đã ghi dấu trong lòng bạn đọc trên khắp thế giới với các tác phẩm sách của mình. Dưới đây là những cây viết dưới 30 tuổi được chú ý trong thời gian qua.

Sally Rooney

Sinh năm 1991 tại Ireland, Sally Rooney được giới chuyên môn đánh giá là một trong những cây viết hứa hẹn nhất của thế hệ Millennial. Cô ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay Conversations with Friends vào năm 2017 và tác phẩm thứ hai Normal People (bản tiếng Việt: Giữa hai chúng ta) ngay sau đó một năm.

Conversations with Friends với hơn 100.000 từ được Rooney hoàn thiện chỉ trong vỏn vẹn ba tháng, trong khi đang hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Văn học Mỹ. Tác phẩm khi ra mắt đã gây được tiếng vang, được đề cử cũng như chiến thắng nhiều giải thưởng lớn nhỏ tại Anh và bán bản quyền cho 12 quốc gia trong đó có Việt Nam.

Tiếp nối thành công của tác phẩm đầu tay, Normal People ngay lập tức cũng được chú ý. Cuốn sách lọt vào danh sách đề cử giải Man Booker danh giá năm 2018, Women’s Prize for Fiction năm 2019, cũng như chiến thắng giải Costa Book Award hạng mục tiểu thuyết và được vinh danh Irish Novel of the Year trong lễ trao giải Irish Book Award.

Cả Conversations with Friends và Normal People đều tập trung về những người trẻ và những băn khoăn cuộc đời của thế hệ Millennial. Hai tác phẩm đều đã được mua bản quyền chuyển thể thành phim, trong đó Normal People đã được Hulu và BBC sản xuất và công chiếu, là một trong những series phim truyền hình ăn khách nhất năm 2020.

Đầu năm 2021, Sally Rooney thông báo sẽ ra mắt cuốn sách thứ ba mang tên Beautiful World, Where Are You, dự kiến sẽ xuất bản vào tháng 9, đánh dấu một sự nghiệp rực rỡ của nữ tác giả trẻ ở tuổi 30.

Sally Rooney là một trong những cây viết hứa hẹn nhất của thế hệ Millennial. Ảnh: Getty Images.

Rupi Kaur

Rupi Kaur là nhà thơ nữ người Canada gốc Ấn Độ sinh năm 1992 nổi tiếng với nhiều tập thơ được yêu thích khắp thế giới, trong đó có tập thơ đầu tay Milk and Honey (bản tiếng Việt: Sữa và mật).

Sữa và mật được xuất bản lần đầu năm 2014 khi Kaur mới 22 tuổi. Tập thơ đến nay đã bán được hơn 3 triệu bản trên toàn cầu và được dịch ra hơn 25 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Tính đến tháng 7/2020, tác phẩm đã đứng trong danh sách bán chạy của tờ New York Times 165 tuần.

Tập thơ thứ hai The Sun and Her Flower được xuất bản năm 2017 và cũng đứng hơn 76 tuần trên list sách bán chạy của New York Times. Home Body là tập thơ thứ ba của Kaur, ra mắt năm 2020, và ngay lập tức trở thành hiện tượng sau ba tuần phát hành, đến nay vẫn duy trì trong top 5 sách ăn khách tại Canada.

Các bài thơ của Rupi Kaur tập trung nhiều vào các mối quan hệ, nỗi đau cũng như trải nghiệm nhập cư. Cô có lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội, đặc biệt là Instagram, nơi cô thường đăng các bài thơ và nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Năm 2017, Rupi Kaur được BBC vinh danh là 100 phụ nữ tiêu biểu của năm. Và tạp chí The New Republic gọi cô là "Tác giả của thập kỷ" vào năm 2019.

Rupi Kaur là nhà thơ nữ được yêu thích trên mạng xã hội. Ảnh: Amrita Singh.

Marieke Lucas Rijneveld

Marieke Lucas Rijneveld sinh năm 1991, là tác giả người Hà Lan đầu tiên chiến thắng giải Man Booker Quốc tế vào năm 2020, và là người thứ ba đến từ quốc gia châu Âu này được đề cử giải thưởng cao quý trên.

Tác phẩm đầu tay của Rijneveld, được dịch sang tiếng Anh với nhan đề The Discomfort of Evening, xoay quanh cuộc sống của một cô bé 10 tuổi tại Hà Lan với nỗi đau mất đi người anh trai. Cuốn sách được viết dựa trên chính những trải nghiệm của tác giả vào năm 3 tuổi, người anh trai 10 tuổi của Rijneveld qua đời do tai nạn xe buýt.

The Discomfort of Evening được đánh giá là "nghiên cứu sâu sắc về bi thương" thông qua việc lột tả 5 giai đoạn của nỗi buồn, từ chối bỏ đến chấp nhận. Khi vừa xuất bản, tác phẩm nhanh chóng bán được 55.000 bản tại Hà Lan và thu hút nhiều độc giả, giới phê bình quốc tế.

Nhà văn trẻ Rijneveld đã nhận được đề nghị dịch cuốn sách sang tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ả Rập và Việt Nam.

Marieke Lucas Rijneveld là một cây viết trẻ đang lên của văn học Hà Lan. Tác giả khi sinh ra được xác định là có giới tính nam, trong quá trình trưởng thành có sự thay đổi giữa hai giới tính, nhưng Rijneveld không coi mình là người chuyển giới, mà là "ở giữa".

Marieke Lucas Rijneveld là tác giả Hà Lan đầu tiên chiến thắng giải Man Booker Quốc tế. Ảnh: Jouk Oosterhof.

Sarah Andersen

Sarah Andersen là họa sĩ truyện tranh sinh năm 1992 người Mỹ, nổi tiếng với truyện tranh mạng Sarah’s Scribbles có hơn 3,8 triệu người theo dõi trên Instagram.

Andersen tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Maryland năm 2014. Trong thời gian theo học tại trường, cô bắt đầu vẽ truyện tranh trên mạng và đặt tên là Sarah’s Scribbles. Đây là bộ truyện tranh được đọc nhiều thứ hai trên nền tảng Tapas năm 2019, với gần 47 triệu lượt đọc và 176.000 người đăng ký theo dõi.

Ba cuốn sách tập hợp những mẩu truyện của Andersen lần lượt ra đời gồm Làm người lớn, một điều huyền bí; Đống mềm nhũn hạnh phúc; Khó khăn như chăn mèo. Cô đã có 3 năm liên tiếp chiến thắng Best Graphic Novels & Comics của Goodreads Choice Award từ 2016 đến 2018.

Năm 2019, Andersen ra mắt tập truyện tranh mới Fang, lấy từ các chương truyện từng nhận được sự yêu thích của bạn đọc trên mạng. Tác phẩm lọt vào danh sách bán chạy trên tờ New York Times ngay sau đó.

Ngoài công việc vẽ truyện tranh, Sarah Andersen còn vẽ minh họa cho nhiều tác phẩm khác. Cô từng kết hợp nhà văn Andy Weir vẽ minh họa cho cuốn sách Cheshire Crossing, giới thiệu ba nhân vật Wendy trong Peter Pan, Dorothy trong Phù thủy xứ Oz và Alice trong Alice ở xứ sở thần tiên cư xử thế nào khi đến trường học.