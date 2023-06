Những tác dụng ít người biết khi cười

Nụ cười không chỉ thể hiện niềm vui mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nụ cười đem lại nhiều lợi ích thể chất và tinh thần. Ảnh: Shutterstock.

Một nghiên cứu vào tháng 4/2020 được công bố trên Cerebral Cortex - tạp chí khoa học của NXB Đại học Oxford - cho biết tiếng cười giúp mọi người kết thân, giao tiếp với nhau, phát triển khả năng ghi nhớ và hình thành các dây thần kinh quan trọng trong não bộ. Nụ cười chính là chìa khóa cho sự phát triển thể chất của trẻ, bao gồm việc xây dựng cơ bắp, sức mạnh phần thân trên.

Dù ở độ tuổi nào, tiếng cười vẫn được coi là liều thuốc tốt nhất cho mọi vấn đề sức khỏe. Dưới đây là 8 lợi ích của tiếng cười.

Giảm căng thẳng

Theo giáo sư tâm lý học Steven Sultanoff tại Đại học Pepperdine, cựu Giám đốc Hiệp hội Ứng dụng Khiếu hài hước, khi cười, lượng hormone cortisol và epinephrine tiết ra trong cơ thể có khuynh hướng giảm đi, giúp bạn giảm stress, tăng miễn dịch.

Thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, một số nghiên cứu về nụ cười cho thấy tiếng cười giúp ức chế các hormone gây căng thẳng, lo lắng, tăng cường các hóa chất như endorphin, serotonin, dopamine - những chất liên quan đến hạnh phúc, niềm vui và khả năng phục hồi căng thẳng.

Tiếng cười giúp bạn xua tan cảm giác lo âu, mệt mỏi, khiến tinh thần trở nên thoải mái, dễ chịu. Ảnh: Shutterstock.

Thúc đẩy sức khỏe tinh thần

Tiến sĩ tâm lý học Brian King, diễn viên hài kịch độc lập, tác giả cuốn The Art of Take It Easy, cho biết tiếng cười giúp tăng cường nhận thức, nâng cao sức khỏe tinh thần. Trên thực tế, khi bạn xử lý các vấn đề bằng sự hài hước, tiếng cười và phản ứng tạo ra từ nó thực sự ảnh hưởng lớn đến hoạt động của não bộ.

Theo tiến sĩ King, tiếng cười làm tăng hoạt động ở vùng trán bên trái, thúc đẩy chức năng nhận thức lành mạnh. Nghiên cứu năm 2015 tại Hàn Quốc phát hiện nở nụ cười thường xuyên giúp điều chỉnh mức độ dẫn truyền thần kinh trong não, cơ chế hoạt động tương tự thuốc chống trầm cảm.

Xoa dịu cảm giác đau đớn

Nghiên cứu trên tạp chí Current Research in Physiology cho biết tiếng cười là liều thuốc giảm đau tự nhiên.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân vật sau khi được đặt vào tình huống khiến họ cười, thời gian ngâm tay vào nước lạnh sẽ kéo dài hơn so với khi chưa cười.

Không chỉ giúp tinh thần nên thoải mái, cười thường xuyên sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Ảnh: Shutterstock.

Giảm cân

Theo tiến sĩ King, nụ cười đem lại nhiều tác động cho cơ thể bao gồm việc hoạt động tay, chân, gia tăng quá trình đốt cháy năng lượng. Đồng thời, cười cũng giúp cho cơ bụng được săn chắc hơn.

Nghiên cứu trên tạp chí Quốc tế về Béo phì cho thấy khi cười trong khoảng 10-15 phút sẽ đốt cháy tới 40 calo, tương tự đi bộ nhanh. Một nghiên cứu khác vào năm 2022 từ BMC Geriatrics cho biết những người tham gia chương trình yoga cười kéo dài 12 tuần có chỉ số BMI (chỉ số khối của cơ thể được tính theo chiều cao và cân nặng của mỗi người) trọng lượng cơ thể được cải thiện đáng kể.

Giúp phổi khỏe mạnh

Theo nghiên cứu từ tạp chí Lão hóa, tiếng cười giúp tăng dung tích phổi, bơm không khí giàu oxy vào cơ thể.

Bên cạnh đó, tiếng cười giúp giải phóng immunoglobulin A (IGA) - một kháng thể chính bảo vệ bạn khỏi bệnh tật, chống lại các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Nụ cười có thể giúp giải tỏa căng thẳng, tăng cường khả năng miễn dịch. Ảnh: Shutterstock.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Tiến sĩ King cho biết tiếng cười làm tăng hiệu quả của một số tế bào trong hệ thống miễn dịch của chúng ta. Tạp chí nghiên cứu về Lão hóa cho biết các tế bào miễn dịch này sẽ tăng lên trong vòng 12 giờ.

Căng thẳng khiến hệ thống miễn dịch suy giảm. Nụ cười chính là liều thuốc bổ giúp bạn xoa dịu áp lực, lo âu, từ đó hệ thống miễn dịch cũng được nâng cao.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí HUMOR cho thấy cười càng nhiều nguy cơ mắc bệnh tim sẽ càng thấp. Cười cung cấp oxy cho máu, tăng cường lưu thông, giảm huyết áp và cải thiện sự thay đổi nhịp tim.

Tốt cho đường ruột

Tiến sĩ Sultanoff cho biết việc lo lắng, tức giận liên quan đến hội chứng ruột kích thích và các vấn đề về đường tiêu hóa khác.

Tiếng cười có thể làm bạn đi từ giận dữ, căng thẳng, cảm giác tội lỗi chuyển sang vui vẻ và có suy nghĩ tích cực hơn, đường ruột cũng vì vậy mà khỏe mạnh hơn.