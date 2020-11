Những sự thật về mì chính

Ở nhiệt độ nào mì chính không bị biến đổi thành chất gây hại? Dưới 250 độ C

Dưới 300 độ C

Dưới 350 độ C PGS Nguyễn Thị Lâm cho hay nhiệt độ nấu ăn thông thường dao động trong khoảng 130-190 độ C và không vượt quá 250 độ C. Ở khoảng nhiệt độ nấu ăn này, mì chính đã được chứng minh là không bị biến đổi thành những chất gây hại cho cơ thể.