Những sự thật về bệnh viêm gan siêu vi

Viêm gan do virus là bệnh nghiêm trọng gây viêm và tổn thương gan, có thể truyền từ người này sang người khác.

Virus viêm gan B là một trong các loại siêu vi gây viêm gan thường gặp. Ảnh: London's Global University.

Viêm gan virus hay viêm gan siêu vi có thể làm giảm khả năng của gan trong việc thực hiện vai trò quan trọng của nó. Vai trò này bao gồm giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng, loại bỏ chất độc, dự trữ năng lượng, tạo ra máu khỏe mạnh, cầm máu, tiêu hóa thức ăn và loại bỏ chất thải.

Theo Healthshots, dưới đây là những sự thật bạn phải biết về bệnh viêm gan siêu vi.

Có 9 loại viêm gan siêu vi khác nhau

Trong khi có 5 loại chính là viêm gan A, B, C, D và E thường gặp, cũng có một số bệnh viêm gan siêu vi hiếm gặp và nghiêm trọng hơn gây ra do viêm gan E, X, G, viêm gan B, C mạn tính.

Con đường lây lan

Theo Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO), viêm gan B, C và D có thể lây truyền qua máu, tinh dịch và các chất dịch cơ thể khác. Điều này có nghĩa là những virus này có thể lây truyền khi quan hệ tình dục không được bảo vệ.

Virus viêm gan B có khả năng lây nhiễm gấp 10 lần HIV. Phụ nữ mang thai mắc bệnh viêm gan B có thể truyền siêu vi khuẩn này cho con trong khi sinh. Tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong 24 giờ đầu sau sinh là biện pháp bảo vệ trẻ hiệu quả nhất.

Trong khi đó, viêm gan siêu vi A và E thường lây truyền qua nước không an toàn, thực phẩm bị ô nhiễm và vệ sinh kém.

Viêm gan mạn tính không nhất thiết phải có triệu chứng

Viêm gan mạn tính có thể được chẩn đoán sau khi tình trạng bệnh kéo dài hơn 6 tháng. Tuy nhiên, bệnh này lại không có triệu chứng điển hình nào ngoài các dấu hiệu mơ hồ như khó chịu, mệt mỏi, khó chịu vùng bụng trên. Chính những triệu chứng nhẹ nhàng khiến nhiều người lầm tưởng và bỏ qua việc thăm khám.

Viêm gan virus là căn bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, có thể lây truyền từ người này sang người khác. Ảnh: Healthywomen.

Viêm gan cấp có thể gây vàng da

Điều này xảy ra khi bilirubin, một chất thải có màu cam được tạo ra từ sự phân hủy bình thường của các tế bào hồng cầu, tích tụ trong máu do chức năng của gan bị suy giảm. Điều này có thể được đặc trưng bởi da, mắt và móng tay màu vàng.

Vaccine có thể ngăn ngừa nhiễm viêm gan do virus

Vaccine viêm gan được chia thành 3 mũi trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, những vaccine này chỉ có thể ngăn ngừa viêm gan A và B. Trong khi đó, vaccine viêm gan C vẫn chưa được phát triển.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã xác định được ít nhất 6 loại virus khác biệt về mặt di truyền và khoảng 50 loại phụ khác nhau khiến việc tạo ra vaccine thực sự khó khăn. Vì vậy, mặc dù viêm gan C là dạng viêm gan siêu vi phổ biến nhất, vẫn chưa có vaccine phòng loại này.

Tác nhân tiềm ẩn ung thư gan

Ngay cả khi các triệu chứng không rõ ràng, viêm gan vẫn gây tổn hại cho gan. Một trong những hậu quả nghiêm trọng hơn của tình trạng này là xơ gan.

Xơ gan xảy ra khi khi mô sẹo bắt đầu lấn át các mô khỏe mạnh bên trong gan, từ đó khiến gan không hoạt động bình thường. Điều này dẫn đến sưng bàn chân, tăng huyết áp, bầm tím và chảy máu mạn tính, não bị nhiễm độc.

Viêm gan siêu vi loại A, B, C, D và E có thể gây nhiễm trùng và viêm gan, sau đó dẫn đến các bệnh nghiêm trọng, bao gồm ung thư gan hoặc thậm chí tử vong.

Những người mắc bệnh viêm gan A và E hầu như luôn hồi phục và không cần điều trị. Trong trường hợp virus viêm gan B, C và D, nhiễm trùng có thể trở thành mạn tính và một số bệnh nhân có thể chết vì ung thư gan hoặc xơ gan.