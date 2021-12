Những sự thật thú vị về ‘Doraemon: Stand by Me 2’

Phim có hai đạo diễn: Doraemon: Stand by Me 2 do hai nhà làm phim Takashi Yamazaki và Ryuichi Yagi cùng đảm nhận vai trò đạo diễn. Họ cũng là đồng đạo diễn Doraemon Stand By Me (2014). Takashi Yamazaki được biết đến trong vai trò đạo diễn nhiều phim điện ảnh ăn khách tại Nhật như Space Battleship Yamato (2010), hai phần Parasyte (2014, 2015), Dragon Quest: Your Story (2019)…