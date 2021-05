Những sự tan rã chấn động ở Kpop

Được thành lập sau mùa thứ hai của Produce 101, Wanna One nhanh chóng nổi tiếng và có lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, theo thỏa thuận ban đầu của đơn vị sản xuất Produce 101 với các công ty quản lý, Wanna One chỉ hoạt động đến cuối năm 2018 rồi tan rã. Việc Wanna One tan rã là điều không thể tránh khỏi, nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng nhóm tái hợp.