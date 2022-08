Những sự kiện tạo bứt phá cho du lịch hè Đà Nẵng

Hơn 20.000 khán giả đã đến đại nhạc hội “Take me to the Sun”. Hàng chục nghìn người say trong carnival đường phố Sun Fest mỗi tối cuối tuần suốt hai tháng 6 và 7. Hai đêm lễ hội âm nhạc điện tử EDM ngày 13-14/8 đón hàng chục nghìn khán giả. Lễ hội ẩm thực và bia B’estival, show nghệ thuật “Trận chiến ở vương quốc Mặt trăng” tại Bà Nà kéo dài từ 30/4 đến hết 30/8 đón nhiều lượt du khách… Mùa hè 2022 đã chứng kiến một Đà Nẵng tưng bừng và sôi động.