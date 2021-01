Những sự kiện giải trí đáng chờ đợi trong năm 2021

Billie Eilish ra mắt phim tài liệu: Billie Eilish: The World's a Little Blurry sẽ được giới thiệu trên Apple TV+ vào ngày 26/2. Nội dung phim ghi lại quá trình ca sĩ 19 tuổi gặt hái thành tích đáng nể trong thời gian ngắn, tiêu biểu là kèn vàng Grammy đầu năm 2020. Đạo diễn từng đoạt giải Emmy, RJ Cutler (người thực hiện The September Issue năm 2009), là người đứng sau dự án. Anh đã theo sát Eilish, cả tại nhà riêng lẫn hậu trường của các chuyến lưu diễn, để phát triển thành phẩm. Ảnh: Vogue.