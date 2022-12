Những sự kiện gây chấn động ngành giải trí Hàn năm 2022

Năm qua, nhiều ngôi sao Hàn Quốc như Park Min Young, Nam Joo Hyuk... gây thất vọng vì vướng bê bối. Kim Sae Ron thậm chí có nguy cơ tiêu tan sự nghiệp.

Ngày 24/12, tờ Xports News điểm lại những vấn đề nổi cộm của thị trường giải trí Hàn Quốc năm 2022. Theo nhận định của truyền thông, năm 2022 ngành giải trí nước này chìm trong đại dịch Covid-19 và trải qua nhiều biến cố. Gây chú ý nhiều nhất là vấn nạn người nổi tiếng lái xe trong tình trạng say rượu và tranh chấp với công ty quản lý.

Lao đao vì scandal lái xe khi say rượu

Kim Sae Ron đang đứng trước nguy cơ phải rời khỏi ngành giải trí vì liên quan đến vụ lái xe khi say rượu và gây tai nạn gần Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul vào tháng 5. Hậu quả của vụ tai nạn là một máy biến áp bị hỏng, gây mất điện ở Sinsa-dong và Apgujeong-dong trong khoảng 4 giờ 30 phút. Việc này gây thiệt hại cho các khu thương mại xung quanh. Kim Sae Ron gần đây bị cảnh sát Hàn Quốc đưa ra truy tố.

Kim Sae Ron phải bồi thường thiệt hại cho những khu thương mại xung quanh. Thời gian qua, nữ diễn viên 22 tuổi dừng mọi hoạt động giải trí và làm việc bán thời gian tại một quán cà phê. Sau đó, công ty Gold Medalist thông báo hợp đồng độc quyền với Kim Sae Ron đã hết hạn. Việc đó khiến nguy cơ Kim Sae Ron tiêu tan sự nghiệp càng cao.

Sự nghiệp của Kim Sae Ron bị ảnh hưởng vì bê bối.

Mới đây, ca sĩ kiêm diễn viên Yi Ru lái xe khi say rượu và gây tai nạn trên đường cao tốc Gangbyeon ở Seoul. Nồng độ cồn trong máu Yi Ru khi đó ở mức bị treo bằng lái xe.

Theo đoạn video được ghi vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Yi Ru điều khiển xe với tốc độ cao, sau đó tông vào lan can giữa đường và quay tròn một vòng. Khói bốc lên từ chiếc xe. Hậu quả của vụ tai nạn là khu vực xung quanh Gangbyeonbuk-ro bị tắc nghẽn trong khoảng một giờ.

Bộ phim Lính cứu hỏa (do đạo diễn Kwak Kyung Taek thực hiện) gặp khó khăn trong việc phát hành vì diễn viên Kwak Do Won bị bắt quả tang lái xe khi say rượu. Ngoài ra, nam diễn viên bị tố hành hung nhân viên khiến công chúng càng mất lòng tin.

Ngoài ra, Moon Joon Young của ZE:A, nam diễn viên Yoo Gun, rapper Huckleberry P và phát thanh viên Ding-dong cũng gây tranh cãi với lý do tương tự.

Những ngôi sao hạng A mất điểm

Vụ việc của Park Min Young đã gây chấn động ngành giải trí tháng 9. Thời điểm đó, tờ Dispatch đưa tin Park Min Young hẹn hò Kang Jong Hyun - người bị nghi là chủ sở hữu của một sàn giao dịch tiền ảo. Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ Park Min Young lái một chiếc xe hơi đắt tiền do ông Kang tặng. Thậm chí, chị gái của Park Min Young là giám đốc của Inbiogen - một công ty do ông Kang thành lập.

Công chúng không giấu được sự thất vọng trước mối tình giữa nữ minh tinh hàng đầu được mệnh danh “nữ hoàng phim hài lãng mạn”. Một ngày sau khi hình hẹn hò được đăng tải, Park Min Young thông báo chia tay Kang Jong Hyun. Tuy nhiên, sự việc vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của nữ diễn viên.

Trong khi niềm tin của công chúng dành cho Park Min Young đã sụp đổ, nữ diễn viên cho biết 2022 là một năm khó khăn với cô. Khi tham gia sự kiện 2022 AAA được tổ chức ở Nagoya, Nhật Bản, Park Min Young chia sẻ cô muốn tập trung cho việc đóng phim và trở thành diễn viên giỏi để không làm mọi người thất vọng.

Park Min Young và Nam Joo Hyuk mất điểm vì tranh cãi đời tư.

Nam Joo Hyuk cũng trải qua một năm nhiều sóng gió vì cáo buộc bạo lực học đường. Nam diễn viên bị tố bắt nạt một người bạn cùng lớp. Phía Nam Joo Hyuk phủ nhận các cáo buộc, nhưng hình tượng chân thành xuất phát từ vẻ ngoài ấm áp và kỹ năng diễn xuất của anh dần biến mất với nhiều khán giả.

Yoo Hee Yeol trước khi vướng tranh cãi đạo nhái là nhạc sĩ quyền lực tại ngành âm nhạc Hàn Quốc. Mọi thứ chỉ thay đổi sau khi A Very Private Night - ca khúc trong dự án You Hee-yeol's Living Music - bị tố đạo bài hát tiếng Nhật Aqua của Ryuichi Sakamoto. Yoo Hee Yeol sau đó thừa nhận cáo buộc và xin lỗi khán giả.

Gần đây, Lee Beom Soo vướng vào cáo buộc lạm quyền và phân biệt đối xử với học sinh. Sinh viên A của Đại học Shinhan thông qua một cộng đồng trực tuyến tuyên bố Lee Beom Soo chưa tham gia bất kỳ lớp học nào trong học kỳ. Công ty quản lý của Lee Beom Soo sau đó thừa nhận nam diễn viên không thể hoàn thành lịch học do bận quay phim. Tuy nhiên, họ phủ nhận việc Lee Beom Soo được ưu ái và có ngôn ngữ lăng mạ bạn học.

Đại diện pháp lý của Lee Beom Soo tuyên bố khởi kiện những cá nhân đăng bài, bình luận ác ý và sai sự thật về nam diễn viên. Lee Bum Soo đang trải qua cuộc kiểm tra riêng của Đại học Shinhan.

Tranh chấp giữa nghệ sĩ với công ty quản lý

Lee Seung Gi đang có xung đột với Hook Entertainment - công ty mà anh làm việc cùng suốt 18 năm kể từ khi ra mắt. Lee Seung Gi đã gửi bằng chứng tới truyền thông Hàn Quốc để chứng minh việc công ty chưa hề thanh toán thu nhập mảng âm nhạc cho anh trong suốt nhiều năm qua. Lee Seung Gi yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền và đề nghị công ty thông báo chi tiết, chi trả đầy đủ các khoản lợi nhuận âm nhạc.

Ngày 16/12, Hook Entertainment tuyên bố đã trả cho Lee Seung Gi tổng cộng khoảng 5,4 tỷ won (tương đương 4,2 triệu USD ). Đáng nói, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngoài khoản tiền của Lee Seung Gi, Hook Entertainment không chi trả doanh thu cho nhiều nghệ sĩ khác trong công ty.

Chuu bị công ty loại khỏi nhóm nhạc Loona dù cô là thành viên nổi tiếng nhất.

Tháng 11, công ty quản lý Blockberry Creative chính thức thông báo trục xuất Chuu ra khỏi nhóm nhạc Loona. Công ty lấy lý do “lạm dụng quyền lực” và “dùng ngôn ngữ lăng mạ với nhân viên” làm lý do giải thích việc Chuu rời đi. Tuy nhiên, một số người trong ngành giải trí bác bỏ lập trường của công ty này. Chuu cũng ám chỉ tuyên bố công ty đưa ra là gian dối. Cô khẳng định: "Tôi chưa bao giờ làm điều gì xấu hổ với người hâm mộ của mình".

Theo cuộc trò chuyện được công bố gần đây giữa Chuu và người đứng đầu công ty, nữ ca sĩ ký hợp đồng với điều khoản chia lợi nhuận 7:3. Trong đó, 7 phần lợi nhuận thuộc về công ty. Đáng nói, khoản chi phí giữa Chuu và công ty lại chia đều. Xung đột giữa hai bên nảy sinh vì những điều khoản thiếu công bằng kể trên. Hiện cuộc tranh chấp giữa Chuu và Blockberry Creative vẫn tiếp diễn.

Nhóm Omega X tổ chức một cuộc họp báo vào tháng 11 và tuyên bố bị CEO công ty quản lý hành hung, chửi mắng, quấy rối tình dục. Theo các thành viên, CEO công ty liên tục đe dọa khiến họ bị chấn thương và đang phải điều trị tâm lý.

Sự ra đi đột ngột của các ngôi sao

Song Hae đã qua đời vào tháng 6 ở tuổi 95. Thông tin nghệ sĩ hài lớn tuổi nhất qua đời không chỉ khiến đồng nghiệp trong làng giải trí mà cả công chúng bàng hoàng. Song Hae yên nghỉ tại Dalseong-gun, Daegu, nơi vợ ông là Seok Ok được chôn cất.

Song Hae được liệt kê là "người dẫn chương trình cuộc thi âm nhạc truyền hình lớn tuổi nhất" trong Guinness UK.

MC quốc dân Heo Cham qua đời sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư gan hồi tháng 2. Heo Cham xuất hiện lần đầu vào năm 1971 trên chương trình Seven Singers Show của Dongyang Broadcasting. Sau đó, ông làm MC cho nhiều chương trình khác nhau như Show Show Show, Thử thách bà nội trợ Gayo Star, Gayo Cheongbaekjeon, All Star Cheongbaekjeon và được mệnh danh MC quốc dân.

Lee Ji Han qua đời ở tuổi 24.

Nam diễn viên Lee Ji Han qua đời sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Seoul vào tháng 10. Lee Ji Han gây tiếc nuối khi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ (24 tuổi) với nhiều ước mơ dang dở. Trước khi qua đời, anh đang thực hiện các cảnh quay cuối cho bộ phim The Season of Kokdudự kiến phát trên kênh MBC.

Ngôi sao thế giới và niềm tự hào của giới giải trí Hàn Quốc Kang Soo Yeon cũng trở thành một ngôi sao trên bầu trời khi còn rất trẻ. Kang Soo Yeon được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập vào tháng 5. Tại đây, nữ diễn viên được chẩn đoán xuất huyết não rồi qua đời ít ngày sau đó. Kang Soo Yeon là nữ diễn viên đầu tiên của Hàn Quốc giành danh hiệu Ngôi sao thế giới bằng cách càn quét các liên hoan phim nước ngoài.