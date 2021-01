Những sự cố trong lễ nhậm chức của các tổng thống Mỹ

Năm 1873, ngày nhậm chức thứ hai của cựu Tổng thống Mỹ Ulysses S. Grant rơi vào một trong những ngày lạnh nhất tháng 3 trong lịch sử thủ đô Washington D.C. Nhiệt độ được ghi là -9 độ C, nhưng những cơn gió mạnh gây cảm giác trời lạnh -26 đến -34 độ C. Các lá cờ dọc theo Đại lộ Pennsylvania bị đóng băng hoặc rơi xuống. Các xe cứu thương túc trực để đưa các học viên quân sự tham gia diễu hành bị cóng, cước chân tay đến bệnh viện. Ảnh: Library of Congress.