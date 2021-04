Những sự cố khi biểu diễn của sao Việt

Tuấn Hưng cũng gặp trường hợp tương tự Bích Phương. Tuy nhiên, người giật micro của anh tỏ thái độ hung hăn, phá rối khiến nam ca sĩ phải nhờ lực lượng an ninh can thiệp. Một lần khác, giọng ca Nắm lấy tay anh phải dừng hát giữa chừng để can ngăn khán giả đánh nhau phía dưới sân khấu.