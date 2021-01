Những sự cố khi biểu diễn của Justin Bieber

Đêm 31/12/2020, Justin Bieber tham gia chương trình đại nhạc hội ở Los Angeles, Mỹ. Khi thể hiện bản hit Sorry, anh đã hát: "You gotta go and get angry at all of my" và bỏ hẳn từ cuối "honesty". Sau câu hát tiếp theo, nam ca sĩ nói trong mirco: "Xin lỗi, tôi vừa quên mất lời". Đến bài Love Youself, ông xã Hailey cũng hát vấp. Tờ People cho rằng vì không có nhiều thời gian tập chương trình nên Bieber gặp hàng loạt sự cố. Ảnh: Daily Mail.