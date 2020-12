Theo Android Authority, lý do khiến Nokia 8.3 bán trễ đến từ việc No Time To Die, phần phim mới của James Bond (HMD là đối tác cung cấp điện thoại) bị hoãn chiếu. Sau khi lên kệ, Nokia 8.3 cũng không thành công khi nhiều smartphone 5G được đánh giá cao hơn đã xuất hiện như Google Pixel 4a 5G, Poco F2 Pro hay OnePlus Nord. Ảnh: Lê Trọng.