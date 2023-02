Những siêu năng lực phổ biến trong thế giới Marvel

Lịch sử phát triển nhân vật của Marvel cho thấy có nhiều sức mạnh đã được kế thừa và phát huy ở những siêu anh hùng thế hệ mới.

Các sức mạnh của những siêu anh hùng đời sau đa phần đều được kế thừa và nâng cấp từ những phiên bản trước đó. Ảnh: CBR.

Trải qua hàng thập kỷ, Marvel Comics đã cho ra mắt rất nhiều tuyến nhân vật mới. Sức mạnh của những siêu anh hùng có độ nổi tiếng lớn thường được các tác giả sử dụng vào những nhân vật sau đó như kẻ phản diện hoặc cộng sự. Một số nhân vật được tăng các chỉ số lên nhưng cũng có thể nổi bật trong một dàn "sao hạng A" nhà Marvel.

1. Áo giáp sức mạnh của Iron Man

Iron Heart là phiên bản Iron Man trẻ tuổi được Marvel dự kiến sẽ khai thác nhiều hơn trong thế giới truyện tranh. Ảnh: CBR.

Kể từ khi công bố danh phận của mình là Iron Man, Tony Stark luôn phải đối diện với những kẻ dòm ngó nhằm đánh cắp công nghệ vũ khí của mình. Đặc biệt là sức mạnh bí mật của bộ giáp. Để phòng trừ hiểm họa, Tony Stark đã cho ra mắt nhiều bộ giáp dành cho những người xung quanh mình. Tiêu biểu là cộng sự của Stark, "War Machine" James Rhodes. Sau đó Pepper Potts trở thành Rescue, và anh ta có người kế thừa tinh thần với Riri Williams là Ironheart.

Những chiếc áo giáp luôn khơi gợi sự tò mò của các độc giả xem giới hạn sức mạnh của Iron Man đến đâu. Iron tổng cộng có 75 mẫu áo giáp đã được công bố kể từ khi ra mắt. Mỗi phiên bản lại có một sức mạnh riêng. Chưa kể đến mỗi vụ trụ, Iron Man tại đó lại có một bộ giáp riêng. Iron Man đã mở ra tiềm năng khai thác cho các bộ giáp. Mới đây, Marvel đã công bố thêm một siêu anh hùng cũng có sức mạnh gần như Iron Man tên Darkhawk.

2. Sức mạnh từ tia gamma của Hulk

Sự thành công của nhân vật lấy sức mạnh từ tai nạn nhiễm xạ gamma đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhân vật khác trong thế giới Marvel. Ảnh: Marvel.

Những người bình thường khi tiếp xúc với bức xạ sẽ phải chịu đựng đau đớn, nhưng nhờ phép thuật khi ở trong Vũ trụ Marvel, gamma chỉ đơn thuần là một cửa ngõ để trở thành siêu anh hùng hoặc nhân vật phản diện. Bruce Banner là ví dụ rõ ràng nhất với khả năng biến hình thành Hulk.

Các nhân vật khác bao gồm em họ của Bruce, Jen Walters (She-Hulk), the Abomination, the Leader, Lyra, Doc Samson và Amadeus Cho. Thật dễ dàng để hiểu tại sao Marvel lại thử nghiệm một bộ sức mạnh như vậy trên các nhân vật khác khi thấy Hulk vẫn là một nhân vật cốt lõi của Marvel cho đến ngày nay.

3. Thực thể Symbiote của Venom

Ngày càng nhiều biến thể của Symbiote được tạo ra. Ảnh: Marvel.

Không chỉ trở thành một trong những kẻ thù lớn nhất của Spider-Man, Venom còn là kẻ phản diện được yêu mến của Vũ trụ Marvel. Nhờ đó các nhân vật Symbiote dần được chú ý là điều hợp lý. Trong đó, Carnage là nhân vật đã phát triển để trở thành một mối đe dọa thậm chí còn đáng sợ hơn.

Các chủng tộc của ký sinh trùng Symbiote được gọi là Klyntar vẫn được cho là người ngoài hành tinh nổi tiếng nhất của Marvel. Chúng gợi lên cảm giác săn bắt đầy hoang dại. Cách chúng giao tiếp với vật chủ không giống bất kỳ thứ gì từng viết trong các câu chuyện khác của Marvel. Các tác giả đã khai thác thêm sức mạnh này và tạo ra những nhân vật như Anti-Venom, She-Venom, Agent Venom,...

4. Sức mạnh nguyên tố

Các siêu anh hùng sở hữu năng lược điều khiển nguyên tố luôn được chú ý dù ở trong một nhóm lớn chẳng hạn Ice Man trong series X-Man. Ảnh: CBR.

Độc giả của Marvel thường trông đợi việc các nhóm siêu anh hùng có thêm các nhân vật điều khiển được một hoặc nhiều nguyên tố tự nhiên như lửa, đất, nước, gió... Trong Avengers, Thor khai thác sức mạnh của sấm với tư cách là Thần sấm sét, Iceman của X-Men là một dị nhân cấp Omega nhờ khả năng kiểm soát băng mạnh mẽ và Human Torch của Fantastic Four là người có thể điều khiển lửa. Khả năng điều khiển lửa, băng, gió, nước, đất và thậm chí cả từ tính đều được sáng tạo một cách hoàn chỉnh trong thế giới của Marvel. Đó là lý do hầu hết nhân vật nói trên đều nổi bật so với phần còn lại.

5. Khả năng tự phục hồi

Deadpool và Wolverine là hai cái tên tiểu biểu cho những nhân vật sở hữu sức mạnh tự chữa lành. Ảnh: CBR.

Ở một mức độ nào đó, các anh hùng Marvel dường như phục hồi vết thương nhanh hơn nhiều so với bất kỳ người bình thường nào. Tuy nhiên có những nhân vật sở hữu khả năng tự chữa lành như một sức mạnh chính. Đây là điều tự hào cũng như lố bịch nhất ở siêu anh hùng Deadpool. Anh ta có thể được hồi sinh miễn là còn một tế bào của anh ta còn sống.

Hulk gần như không có khả năng chết, yếu tố hồi phục của Wolverine cũng là thứ giúp anh ta sống lâu hơn hầu hết con người và thậm chí Spider-Man cũng hồi phục nhanh chóng nhờ khả năng trao đổi chất được tăng cường. Đây là một lời giải thích cho việc các anh hùng đã sẵn sàng cho cuộc chiến mới như thế nào trong số tiếp theo.

6. Quân đoàn tâm linh

Những nhân vật mang sức mạnh tâm linh luôn đóng vai trò lớn trong các tuyến truyện của Marvel. Ảnh: CBR.

Vũ trụ Marvel có rất nhiều nhân vật sở hữu sức mạnh tâm linh luôn ở vị trí trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Chẳng hạn dị nhân Charles Xavier, Legion, Moondragon, Madame Web, Jean Grey, Cable, Emma Frost... đều có khả năng thần giao cách cảm mạnh mẽ có thể gây hại cho người khác. Jean Grey trong vai Phượng hoàng trở thành mối đe dọa tận thế. Charles Xavier đã cho thấy anh ta có thể khuếch đại sức mạnh như nào với cỗ máy Cerebro. Mỗi người đều có một khả năng tâm linh khác nhau nhưng đặc điểm chung là họ có thể kiểm soát tâm trí hoàn toàn bất kỳ ai đó.

7. Siêu chiến binh lần lượt ra đời

Siêu chiến binh đời đầu không thể không kể đến Captain America và người cộng sự của anh, Bucky Barnes. Ảnh: Marvel.

Lịch sử phát triển của Marvel Comics ghi nhận nhiều siêu chiến binh. Captain America là siêu chiến binh đầu tiên và nhiều anh hùng cũng như nhân vật phản diện đã được tạo ra như The Winter Soldier, Taskmaster, Red Guardian và thậm chí chính Black Widow cũng là một siêu chiến binh. Các nhân vật này đều sở hữu bộ sức mạnh tương tự: Sự nhanh nhẹn, sức mạnh, tốc độ và thậm chí các giác quan của họ được tăng cường. Tuy nhiên, có những nhân vật đã được tăng chỉ số lên một cấp bậc hoàn toàn mới như Sentry.