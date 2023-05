Những siêu anh hùng từng hủy diệt thế giới

Scarlet Witch lần đầu xuất hiện trong The X-Men #4. Cô cùng người anh trai song sinh Pietro Maximoff/Quicksilver là thành viên sáng lập của Brotherhood of Mutants. Trong sự kiện House of M, Scarlet Witch trải qua biến cố đã trở nên suy sụp tinh thần và nổi giận. Ngoài việc tiêu diệt Darkhold trong mọi vũ trụ, Scarlet Witch còn sử dụng câu thần chú "No More Mutants", dẫn đến việc hàng loạt dị nhân biến mất khỏi thực tại. Theo Marvel Fandom, sự kiện Decimation xóa sổ 91,4% dị nhân trên thế giới. Ảnh: GamesRadar.