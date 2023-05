Những siêu anh hùng nóng nảy

Tuy nhiên, Sentry bị chứng tâm thần phân liệt, sợ không gian rộng và sức mạnh của chính mình. Anh sẽ biến thành The Void khi vô tình lâm vào trạng thái khủng hoảng. Đó là một nhân cách xấu xa, điên loạn và cực kỳ hung bạo. Thậm chí, The Void còn mạnh hơn cả Sentry, có thể hủy diệt cả nhân loại nếu muốn. Trong Mighty Avengers #13, Ms. Marvel từng nói thảm họa Scarlet Witch gây ra chẳng là gì so với những việc The Void có thể làm. Sức mạnh và sự tàn bạo của The Void là thách thức lớn đối với Sentry. Anh luôn phải gắng gượng đấu tranh để giành quyền kiểm soát cơ thể. Ảnh: Reddit.