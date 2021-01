Những scandal của sao Hoa ngữ gây chấn động truyền thông thế giới

Sự việc Trịnh Sảng bỏ rơi hai con, Phạm Băng Băng mất tích bí ẩn vì bị điều tra trốn thuế hay Cao Vân Tường dính án hiếp dâm khiến báo chí thế giới quan tâm.

Sina đưa tin sự việc Trịnh Sảng có hai con một tuổi nhờ phương pháp mang thai hộ, sau đó từ chối nhận nuôi con không chỉ chấn động công chúng Trung Quốc mà truyền thông thế giới cũng rầm rộ đưa tin. Trước đó, những cái tên như Phạm Băng Băng, Cao Vân Tường, Phòng Tổ Danh, La Chí Tường, Lý Tiểu Lộ cũng từng làm "mất mặt' giới giải trí Hoa ngữ.

Trịnh Sảng trở thành "nỗi ô nhục của Trung Quốc"

Theo Sina, những ngày qua, sự việc của Trịnh Sảng là tâm điểm chú ý của khán giả Trung Quốc. Từ ngôi sao 9X hàng đầu đất nước tỷ dân, với tài sản giàu có, được hàng triệu người hâm mộ yêu mến, cô trở thành người mẹ vô tình vì bỏ rơi hai con nhỏ một tuổi không chăm sóc.

Những chi tiết của sự việc như Trịnh Sảng yêu cầu phá thai nhi 7 tháng tuổi cũng khiến công chúng phẫn nộ. Scandal lớn tới mức hàng loạt trang báo lớn trên thế giới như WWD, The Daily Telegraph, CNN, The New York Times đều đưa tin.

Trịnh Sảng khiến khán giả thế giới bàng hoàng vì hành vi vô tình của cô với hai con nhỏ.

Đối với việc Trịnh Sảng "nổi tiếng" khắp thế giới, khán giả Trung Quốc cảm thấy tức giận, bình luận cô là "nỗi ô nhục của Trung Quốc".

"Mất mặt toàn thể Trung Quốc, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Trịnh Sảng", "Kỳ thực báo chí nước ngoài không biết Trịnh Sảng là ai, họ chỉ viết chung là 'ngôi sao nổi tiếng người Trung Quốc', nhưng càng như thế tôi càng sợ họ sẽ hiểu nhầm rằng nghệ sĩ của chúng ta đều bại hoại đạo đức như vậy", "Công chúng quốc tế không quan tâm việc cô ấy nhờ mang thai hộ, mấu chốt là cô ấy muốn phá cái thai 7 tháng tuổi và từ chối nuôi con. Điều này thách thức giới hạn đạo đức của toàn bộ nhân loại. Ai biết được cũng chấn động", là bình luận của khán giả được Sina tổng hợp lại.

Phạm Băng Băng mất tích bí ẩn

Tháng 9/2018, "nữ hoàng thảm đỏ Trung Quốc" vướng bê bối trốn thuế, phải tạm ẩn để điều tra. Vì Phạm Băng Băng là ngôi sao Hoa ngữ có ảnh hưởng bậc nhất trên thế giới, nên hàng loạt tờ báo, hãng tin quốc tế như The Time, CNN, Variety, Business Insider, NBC, Washington Post, Harper's Bazaar… liên tục đưa tin về hành tung bí ẩn của minh tinh 40 tuổi.

"Trong những năm qua, Phạm Băng Băng hiện diện thường xuyên trên thảm đỏ các Liên hoan phim và sàn catwalk từ Barcelona (Tây Ban Nha) đến Busan (Hàn Quốc). Và rồi, đột nhiên cô ấy biến mất. Người hâm mộ điện ảnh đang thể hiện sự lo lắng trước sự biến mất này", tờ Time viết.

Sự biến mất bí ẩn của Phạm Băng Băng vào năm 2018 khiến truyền thông thế giới quan tâm.

Sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Phạm Băng Băng. Cô trở thành ngôi sao có vết nhơ, từng vi phạm pháp luật. Do đó, sự nghiệp của cô bỗng chốc sụp đổ, từ ngôi sao hạng A được săn đón trở nên im ắng hơn.

Sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng bị đóng băng hoạt động ở trong nước. Cô chọn con đường phát triển quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa cho các tạp chí của Hàn Quốc, Nhật Bản... Dư luận trong nước vẫn tẩy chay nữ diễn viên sau scandal, nhưng vị thế của Phạm Băng Băng trong làng thời trang thế giới vẫn còn. Đầu năm 2019, tạp chí Variety của Mỹ cũng có bài viết dài về Phạm Băng Băng và thể hiện sự chờ đón đối với "nữ hoàng thảm đỏ Trung Quốc".

Cao Vân Tường bị kiện vì tội hiếp dâm tập thể tại Australia

Tháng 3/2018, Cao Vân Tường bị bắt tại Australia vì cáo buộc cưỡng dâm một phụ nữ. Khi đó, một phụ nữ họ Trương tố cáo bị nam diễn viên và người đàn ông tên Vương Tinh cưỡng ép quan hệ tình dục. Kết quả điều tra cũng cho thấy Cao Vân Tường đã quan hệ với nạn nhân.

Vụ việc này khiến nam diễn viên bị cư dân mạng tẩy chay và hứng chịu chỉ trích nặng nề. Cao Vân Tường mất thời gian một năm bị buộc ở lại Australia để hầu tòa. Nam diễn viên mất hết sự nghiệp, danh tiếng và cuộc hôn nhân với "Điêu thuyền đẹp nhất màn ảnh" Đổng Tuyền.

Cao Vân Tường "nổi tiếng" thế giới vì án hiếp dâm tại Australia.

Sự việc của Cao Vân Tường khi đó cũng gây chấn động báo chí thế giới. Hàng loạt các tờ báo lớn như The Variety, The Guardian, CNN... đều đưa tin về vụ việc. Chính vì vậy, khán giả Trung Quốc càng khó tha thứ cho nam diễn viên. Họ cho rằng Cao Vân Tường đã cho thấy bộ mặt xấu xí nhất của nghệ sĩ nam Trung Quốc, làm mất hình ảnh của người Trung Hoa với thế giới.

Con trai Thành Long bị bắt vì ma túy

Ngày 14/8/2014, Phòng Tổ Danh bị bắt vì sử dụng ma túy. Anh khai nhận căn nhà riêng của anh thường là nơi được bạn bè chọn để có những giờ phút vui vẻ với chất cấm.

Cảnh sát đã tìm được hơn 100 gram cần sa trong nhà Phòng Tổ Danh. Nam diễn viên cũng thừa nhận bắt đầu làm quen với cần sa từ 8 năm trước, khi mới bước chân vào showbiz. Trong phiên xử sau cùng vào tháng 1/2015, Phòng Tổ Danh bị tuyên án 6 tháng tù giam và phạt tiền 2.000 NDT.

Phòng Tổ Danh chỉ là diễn viên hạng B tại Trung Quốc, nhưng anh là con trai duy nhất của ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới Thành Long. Thành Long là thần tượng của hàng triệu trẻ em đam mê võ thuật, kung fu, do đó, vụ án của Phòng Tổ Danh cũng được nhiều trang báo như The Wall Street Journal, Time, CNN, Variety, Daily Mail Online cập nhật.

Hình ảnh con trai Thành Long đi tù vì sử dụng ma túy trên các mặt báo quốc tế.

Cũng vì vậy, cuộc sống thác loạn, đốt tiền như rác của Phòng Tổ Danh bị phơi bày với khán giả khắp nơi. Nhiều trang truyền thông bình luận: "Con trai chính là nỗi xấu hổ lớn nhất trong cuộc đời của Thành Long".

Ngoài ra, vụ việc Lý Tiểu Lộ ngoại tình với rapper PGone, La Chí Tường phản bội bạn gái, tổ chức tiệc quan hệ tình dục tập thể, Trần Quán Hy lộ hàng nghìn tấm ảnh nóng với Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi, cũng từng vượt ra khỏi giới giải trí Hoa ngữ, được truyền thông thế giới đưa tin.