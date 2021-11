Những sao nữ giàu có ở Hong Kong

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và lấn sân sang kinh doanh, những mỹ nhân thập niên 1990 có khối tài sản khổng lồ, đứng đầu là Trương Mạn Ngọc với 80 triệu USD.

Theo SCMP, từ khi bước chân vào giới giải trí, những nữ minh tinh hạng A kiếm được số tiền lớn nhờ thù lao đóng phim cao và nhiều hợp đồng quảng cáo. Khi thời hoàng kim qua đi, nhiều nữ diễn viên thập niên 1980-1990 vẫn có cuộc sống xa hoa, khối tài sản kếch xù.

Trương Mạn Ngọc - 80 triệu USD

Theo Celebrity Net Worth, số tiền Trương Mạn Ngọc kiếm được sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí rơi vào khoảng 80 triệu USD .

Sau khi đoạt giải Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1983, Trương Mạn Ngọc chính thức bước chân vào giới giải trí. Nữ diễn viên là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất màn ảnh Hong Kong, có nhiều người hâm mộ khắp châu Á vào những năm 1980-2000. Cô đóng vai chính trong các bộ phim như Vượng Giác Ca môn, Điềm mật mật, Tâm trạng khi yêu của Vương Gia Vệ…

Trương Mạn Ngọc là một trong nữ diễn viên được trả lương cao nhất Hong Kong. Ảnh: Imaginechina.

Ngoài ra, Trương Mạn Ngọc là nữ diễn viên châu Á đầu tiên được đề cử giải Ảnh hậu của César - giải thưởng điện ảnh uy tín và lâu năm của Pháp - vào năm 2004 cho vai diễn Emily Wang trong bộ phim Clean. Cùng năm, sao phim Đông phương tam hiệp đoạt giải Ảnh hậu của giải Cannes.

Lần xuất hiện gần nhất trên màn ảnh rộng của nữ diễn viên là Playtime (2015). Hiện tại, cô thường được mời xuất hiện tại các sự kiện, lễ trao giải và liên hoan phim.

Minh tinh Hong Kong đồng thời lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Năm 2016, Trương Mạn Ngọc phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên Look in My Eyes. Trước đó, nữ diễn viên từng thể hiện giọng hát tại Lễ hội âm nhạc Strawberry diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Gần đây, Trương Mạn Ngọc xuất hiện trong vai trò khách mời tại chương trình Master in the House. Minh tinh nổi tiếng thập niên 1990 ghi điểm với phong thái tự nhiên và lôi cuốn.

Quan Chi Lâm - 64,5 triệu USD

Theo SCMP, giá trị tài sản ròng của “đệ nhất mỹ nhân Hong Kong” vào khoảng 64,5 triệu USD . Là nữ hoàng điện ảnh của những năm 1980-1990, cô tích lũy khối tài sản khổng lồ và trở thành một trong những sao nữ giàu có nhất Hong Kong.

Năm 2007, sau khi rời xa showbiz, Quan Chi Lâm chủ yếu đầu tư bất động sản. Hiện tại, nữ diễn viên ở trong căn hộ Tregunter Towers có vị trí đắc địa bậc nhất Hong Kong, hướng nhìn ra cảng Victoria.

Quan Chi Lâm muốn để lại toàn bộ tài sản cho em trai. Ảnh: @rosamundkwan.

Ngoài ra, sao phim Hoàng Phi Hồng sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ, bao gồm căn hộ tại Starcrest Towers ở khu dân cư Admiralty có giá 6,9 triệu USD , biệt thự ở The Nautilus, Vịnh Repulse giá 14,5 triệu USD , theo HK01.

Ngoài việc được biết đến là sao nữ giàu có, Quan Chi Lâm vướng không ít thị phi tình cảm. Sau hai cuộc hôn nhân với doanh nhân Vương Quốc Tinh và Trần Thái Minh, nữ diễn viên hiện độc thân, không con cái. Theo SCMP, sao phim Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại sẽ để lại toàn bộ tài sản cho em trai Eric Kwan.

Lưu Gia Linh - 61 triệu USD

Theo SCMP, Lưu Gia Linh là một trong những biểu tượng của sự xa hoa trong giới diễn viên. PopularBio thống kê khối tài sản của minh tinh nổi tiếng rơi vào khoảng 61 triệu USD .

Sau nhiều năm đóng phim, cô dùng danh tiếng ngôi sao showbiz để chuyển sang kinh doanh. Nữ diễn viên hiện là chủ của loạt nhà hàng, hộp đêm nổi tiếng ở Hong Kong, Bắc Kinh và Thượng Hải.

Lưu Gia Linh có cuộc sống không con cái bên tài tử Lương Triều Vỹ. Ảnh: @carinalau1208.

Năm 2017, Lưu Gia Linh lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh thời trang. Nữ diễn viên đầu tư 3,2 triệu USD vào thương hiệu Anirac. Nhãn hàng đang ăn nên làm ra và mang lại lợi nhuận lớn cho nữ diễn viên, theo Jayne Stars.

Hiện tại, Lưu Gia Linh chung sống cùng tài tử nổi tiếng Lương Triều Vỹ. Năm 2008, hôn lễ của cặp vợ chồng nổi tiếng bậc nhất Hong Kong diễn ra tại Bhutan. Theo SCMP, chi phí hôn lễ lên đến 8 triệu USD . Trong tiệc cưới, Lương Triều Vỹ tặng vợ nhẫn kim cương 12 carat trị giá 1,3 triệu USD .

Sau 13 năm kết hôn, vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh không có con. Hiện tại, họ tận hưởng cuộc sống giàu sang trong những căn nhà đắt đỏ ở Thượng Hải và Hong Kong. Theo SCMP, căn biệt thự rộng 4.800 m2 của nữ diễn viên ở Hong Kong có giá lên đến 25,7 triệu USD .

Trong một lần đăng ảnh lên mạng xã hội, Lưu Gia Linh để lộ cổ vật có từ đời nhà Thanh được bán đấu giá 6,6 triệu USD vào năm 2017, theo HK01. Tương tự Quan Chi Lâm, sao phim A Phi chính truyện có kế hoạch để lại toàn bộ gia tài cho cháu trai Jeff Lau, theo Jayne Stars.

Lê Tư - 13 triệu USD

Theo SCMP, Lê Tư là một trong những diễn viên mang tính biểu tượng của Hong Kong cuối những năm 1990 - đầu 2000. Sau nhiều năm, cô được định giá sở hữu khối tài sản khoảng 13 triệu USD .

Lê Tư nổi tiếng khắp châu Á khi xuất hiện trong những bộ phim của đài TVB, đặc biệt là Thâm cung nội chiến, Ỷ thiên đồ long ký… Sau nhiều năm đóng phim, nữ diễn viên quyết định rút lui khỏi giới giải trí, lấy chồng giàu có và lấn sân sang kinh doanh.

"Đệ nhất mỹ nhân TVB" có cuộc sống viên mãn ở tuổi 50. Ảnh: @gigilai_official.

Năm 2009, Lê Tư kết hôn cùng doanh nhân Mã Đình Cường. Sau nhiều năm, họ có với nhau 3 con gái. Cặp vợ chồng nổi tiếng tận hưởng cuộc sống giàu sang với loạt bất động sản xa hoa khắp Hong Kong, bao gồm tòa nhà Tavistock II, căn hộ giá 5,7 triệu USD ở khu Mid-Levels, căn nhà ở Vịnh Repulse trị giá 12 triệu USD .

Theo SCMP, Lê Tư không dựa vào sự giàu có của chồng. Nữ diễn viên tiếp quản công việc kinh doanh của anh trai và phát triển thương hiệu mỹ phẩm CosMax thành chuỗi phòng khám thẩm mỹ khắp Hong Kong. Theo Today, công ty Miricor Enterprises Holdings của Lê Tư gần đây được mua lại bởi ông lớn công nghệ Meitu.

Viên Vịnh Nghi - 8 triệu USD

Năm 1990, Viên Vịnh Nghi đoạt giải Hoa hậu Hong Kong kèm giải thưởng phụ Hoa hậu ăn ảnh. Cô sau đó đại diện quê nhà tham gia Miss Chinese International Pageant và đoạt giải Á hậu 1, sau đó tiếp tục tham gia Miss Universe 1991 diễn ra ở Las Vegas, Mỹ.

Sau khi có hàng loạt thành tích trong lĩnh vực sắc đẹp, Viên Vịnh Nghi lấn sân sang phim ảnh. Cô được biết đến với các vai chính trong các phim như Tân bất liễu tình, Kim chi ngọc diệp (đóng cùng Trương Quốc Vinh)...

Viên Vịnh Nghi thường xuyên đăng ảnh khoe mặt mộc ở tuổi 50. Ảnh: @anitayuenwy.

Viên Vịnh Nghi kết hôn cùng tài tử Trương Trí Lâm năm 2001. Họ có với nhau một con trai và hiện sống trong căn hộ đắt đỏ tại Manhattan Tower, Vịnh Repulse. Theo SCMP, căn hộ của Viên Vịnh Nghi có tầm nhìn ra biển, giá thị trường lên đến 20,5 triệu USD .

Sao phim Quốc sản 007 là diễn viên yêu thích hàng xa xỉ. Cô có bộ sưu tập túi xách, giày và đồng hồ của các hãng thời trang cao cấp như Hermès, Rolex và Patek Philippe.