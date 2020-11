Những sao nữ bị tẩy chay vì cư xử bất lịch sự ở game show

Krystal: Năm 2011, Krystal từng bị chỉ trích nặng nề khi tỏ thái độ bất lịch sự, không tôn trọng tiền bối khi tham gia game show truyền hình. Cụ thể, trong chương trình Quiz That Changes The World, cựu thành viên f(x) liên tục tỏ thái độ chán nản, không muốn lắng nghe các đàn anh, đàn chị trong showbiz trò chuyện, chia sẻ. Cô thậm chí cúi xuống cậy móng tay và nghịch điện thoại. Dân mạng đặt cho nữ ca sĩ nhiều biệt danh như "công chúa lười biếng", "đồ bất lịch sự" hay "cô nàng xấu tính" vì vụ việc trên.