Những sao nữ 30 tuổi vẫn đóng vai nữ sinh

Năm 2019, Park Min Young góp mặt trong phim truyền hình Hàn Quốc Her Private Life (Bí mật nàng fangirl). Bộ phim kể về cuộc sống của cô gái fan cuồng Sung Duk Mi (Park Min Young) may mắn được gặp và còn bị đồn là bạn gái của ca sĩ nam thần tượng Cha Si An (rapper One). Thời điểm tham gia Her Private Life, Park Min Young đã 33 tuổi. Dù vậy, cô vẫn được khen trẻ trung, đáng yêu khi khoác lên người bộ đồng phục nữ sinh trung học.