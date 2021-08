Những sao nhí Hong Kong nổi tiếng một thời giờ thế nào?

Trong số những hiện tượng nhỏ tuổi của xứ Cảng Thơm một thời, Đường Ninh là người có cuộc sống nhiều biến động. Cô hiện một mình nuôi con, ít tham gia nghệ thuật.

Hong Kong là nơi sản sinh ra những ngôi sao tài năng cho giới làm phim và âm nhạc. Đặng Tử Kỳ, Đường Ninh hay Trang Đĩnh Hân đã sớm được phát hiện và lăng xê từ nhỏ, sau quá trình cố gắng họ đã gặt hái được những thành công nhất định.

Theo South China Morning Post, thời điểm hiện tại, mỗi người lựa chọn hướng đi khác nhau. Có người vẫn miệt mài theo đuổi nghệ thuật, người gác lại hào quang sân khấu để chăm sóc gia đình, con cái.

Đặng Tử Kỳ

Ngày bé, Đặng Tử Kỳ đã đóng chính một số chương trình truyền hình giáo dục gọi chung là ETV, được Cục Giáo dục Hong Kong và nhiều bạn trẻ ở thập niên 1980-1990 yêu thích. Họ thường xem Tử Kỳ sau giờ học và ấn tượng với sao nhí bởi sự dạn dĩ, thông minh.

Đến năm 15 tuổi, Tử Kỳ giành giải nhất cuộc thi Spice It Up và ngay lập tức được ký hợp đồng với HummingBird để trở ca sĩ chuyên nghiệp. Cô hoạt động với nghệ danh G.E.M (viết tắt của Get Everybody Moving).

Hiện tượng trẻ đã phát hành đĩa đơn Where Did You Go đạt - ca khúc đạt giải thưởng Bài hát của năm, đồng thời giúp Tử Kỳ thắng giải Nữ nghệ sĩ mới xuất sắc của CRHK Ultimate 903. Truyền thông khi đó gọi Tử Kỳ là "cự phế thiếu nữ" (cô gái có lá phổi lớn) nhằm khen ngợi âm vực rộng đáng ngưỡng mộ của nữ ca sĩ.

Đặng Tử Kỳ khi lớn không khác nhiều so với lúc nhỏ. Ảnh: South China Morning Post/Sina.

Nhiều năm sau khi chiếm sóng, Tử Kỳ hiện đã 30 tuổi, là phụ nữ chững chạc và trưởng thành. Cô tiếp tục phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục, tham gia các chương trình có rating cao. Tử Kỳ là huấn luyện viên của mùa 2 show I Am a Singer và Sing! China.

Theo South China Morning Post, hành trình của Tử Kỳ đã truyền cảm hứng cho huyền thoại truyện tranh người Mỹ Stan Lee tạo ra một siêu anh hùng Trung Quốc mang tên Jewel. Nhân vật này được giới thiệu có hai cuộc sống: ban ngày là ngôi sao nhạc pop, đêm về trở thành siêu anh hùng.

Trang Đĩnh Hân

Trang Đĩnh Hân (nghệ danh Elkie) là thành viên người Hong Kong của nhóm nhạc CLC hoạt động tại thị trường Hàn Quốc. Cô ra mắt khán giả xứ Hàn vào tháng 2/2016 khi quảng bá EP High Heels. Tháng 12/2020, cô chấm dứt hợp đồng với Cube Entertainment và chính thức rời CLC vào tháng 2/2021.

Khi còn là một mẩu của CLC, ngôi sao sinh năm 1988 đã phát hành đĩa đơn solo Dream, ca khúc hút người nghe nhất của cô đến hiện tại. Ngoài ra, Đĩnh Hân cũng tham gia phim truyền hình Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trang Đĩnh Hân ngày nhỏ bên Mã Quốc Minh (trái) và hiện tại. Ảnh: South China Morning Post/She.

Trên thực tế, khán giả vốn đã quen mặt với cô gái có ngoại hình cá tính này từ trước. Đĩnh Hân ngày nhỏ đã đóng gần 20 phim của TVB, đồng thời là thành viên nhóm nhạc Honey Bees do nữ diễn viên Tiết Gia Yến thành lập.

Nhóm ra mắt lần đầu với ca khúc Honey trên chương trình dành cho trẻ em nổi tiếng After School hồi năm 2012. Có thời điểm, Honey Bees thu hút đến 11 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Liên Thi Nhã

Tương tự Đặng Tử Kỳ, Liên Thi Nhã sớm được yêu mến khi từng là sao nhí trong chương trình giáo dục ETV, cũng như một số phim truyền hình dành cho thanh thiếu niên của Đài truyền hình Châu Á và Đài Truyền hình Hồng Kông. Vì thông thạo tiếng Anh, cô thường được mời tham gia show nói tiếng nước ngoài.

Năm 2003, ở tuổi 15, Thi Nhã đã làm người mẫu. 7 năm sau cô ký hợp đồng với Warner Music Group và bắt đầu làm ca sĩ. Cô đã phát hành 7 album, chiến thắng nhiều giải thưởng và tổ chức những buổi hòa nhạc quy mô mang đậm dấu ấn cá nhân.

Vẫn góc mặt ấy, nhưng Liên Thi Nhã của ảnh trái và phải cách nhau hơn 10 năm. Ảnh: South China Morning Post/Instagram.

Không dừng lại ở âm nhạc, cô còn đóng phim truyền hình TVB và thủ vai chính trong TV series nổi tiếng Life After Death. Gần đây, cô vào vai một bác sĩ có tính cách phức tạp trong phim kinh dị tội phạm Murder Diary.

Năm 2020, giải thưởng TVB vinh danh những thành tựu nghệ thuật của diễn viên và ê-kíp làm phim. Liên Thi Nhã xuất hiện trong đề cử Nữ diễn viên xuất sắc cùng với Lý Giai Tâm, Cao Hải Ninh, Diêu Tử Linh...

Đường Ninh

Theo South China Morning Post, năm 8 tuổi, Đường Ninh đã sở hữu sự nghiệp tiềm năng với nhiều vai diễn lớn nhỏ trong phim, chương trình truyền hình. Một năm, ít nhất Đường Ninh tham gia từ 1-2 bộ phim, thời gian còn lại cô vẫn tập trung vào việc học.

Đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã phát hiện ra Đường Ninh và giúp đỡ cô bé có gương mặt tròn, hiền lành năm nào theo nghề diễn. Sau này, Đường Ninh được TVB tin tưởng giao cho vai chính trong Loạn thế giai nhân, Định mệnh oan nghiệt...

Cùng với đó, cô lấn sân sang lĩnh vực sân khấu và một thời gian ngắn theo đuổi sự nghiệp ca sĩ, từng phát hành album solo vào năm 2007.

Hành trình biến đổi ngoại hình của Đường Ninh qua năm tháng. Ảnh: South China Morning Post/Sina.

Có thể nói đầu những năm 2000, Đường Ninh là một trong những tiểu hoa đán nổi bật của màn ảnh TVB. Nữ diễn viên được mệnh danh là "nữ thần tuổi thơ" đã cống hiến hết mình với sự nghiệp nên được đông đảo khán giả công nhận.

Hiện tại, Đường Ninh đã 40 tuổi, vẻ ngoài có phần xuống sắc. Cô một mình nuôi hai con sau khi ly hôn Đặng Vỹ Kiệt. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, song Đường Ninh hài lòng với hiện tại.