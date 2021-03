Những sao nam quyến rũ bị tố đánh đập vợ

Armie Hammer là tài tử gần đây bị hàng loạt phụ nữ lên tiếng tố cáo. Chưa yên ổn sau vụ ly hôn vợ cũ, sao phim Call Me by Your Name bị bạn gái cũ tố là "tên biến thái", đòi bẻ xương sườn và bắt cô làm nô lệ tình dục. Ngày 19/3, tài tử sinh năm 1986 tiếp tục bị một phụ nữ cáo buộc hiếp dâm. "Armie Hammer cưỡng hiếp tôi một cách thô bạo suốt 4 giờ. Hammer liên tục đập đầu tôi vào tường làm mặt tôi thâm tím", cô gái này kể với báo chí.