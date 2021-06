Những sao nam nặng hơn 100 kg

Hôm 20/6, khi tới dự công chiếu phim No Sudden Move, thuộc Liên hoan phim Tribeca ở New York, Mỹ, Fraser thu hút ống kính với thân hình tròn trịa, phát tướng. Nguồn tin Express cho biết nam diễn viên đang cố tăng lên 270 kg để phù hợp với vai giáo viên dạy tiếng Anh mắc chứng cuồng ăn, béo phì, sống khép kín trong phim The Whale. Ảnh: 1News.