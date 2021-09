Những sao nam hạng A thích mặc đồ phụ nữ, tô son đỏ

Phong cách nữ tính hóa đã "ngấm sâu" trong giới giải trí Trung Quốc và được các fan đón nhận. Điều này đi ngược với hình tượng nam giới mạnh mẽ mà đất nước tỷ dân hướng tới.

Vương Nhất Bác

Ca sĩ, diễn viên người Trung Quốc nhận được tình cảm lớn từ các fan khi có gương mặt hài hòa giữa chất nam tính và sự nữ tính mềm mại. Theo iNews, Vương Nhất Bác là một trong những sao nam Trung Quốc diện đồ nữ nhiều nhất. Với việc hợp tác với Chanel, không gì ngạc nhiên khi tài tử thường xuyên sử dụng các thiết kế cho nữ của hãng, từ áo khoác, sơ mi, mũ nồi hay váy. Tuy nhiên, cách phối đồ hợp lý của Vương Nhất Bác khiến các thiết kế mạnh mẽ hơn nhưng vẫn đảm bảo sự mềm mại cần có để "hút hồn" những fan nữ yêu phong cách này. Ảnh: iNews.

Thái Từ Khôn

"Nàng thơ của Prada" là cách cây viết của tờ SCMP nói về Thái Từ Khôn. Kể từ cái bắt tay vào năm 2019, ngôi sao liên tục xuất hiện với những bộ vest nữ của thương hiệu khi dự thảm đỏ. Tuy nhiên, điều này phù hợp với thị hiếu của những fan nữ. Anh xuất hiện nhiều trên các tạp chí và chưa bao giờ ngại thử những món đồ nữ tính như váy, tóc giả... Khi trên sân khấu, ngôi sao này ưa chuộng những bộ đồ lông hoặc có họa tiết lấp lánh. Những bộ đồ diêm dúa hay xuyên thấu cũng được Thái Từ Khôn lựa chọn. Dù có hơi hướm nữ tính trong phong cách, nam thần tượng vẫn nổi bật khi diện các bộ vest nam tính hay trang phục hip hop. Ảnh: Min News.

Dịch Dương Thiên Tỉ

Cây viết của tờ SCMP nhận xét Dịch Dương Thiên Tỉ mang "hiệu ứng BTS" từ Hàn Quốc với lối trang điểm đậm, mặc đồ phụ nữ. Đây là hình mẫu đang bị một bộ phận nam giới Trung Quốc tẩy chay trong bối cảnh nhiều ngôi sao ưa chuộng phong cách nữ tính hóa. Dịch Dương Thiên Tỉ - đại sứ toàn cầu của Tiffany & Co. - từng thu hút truyền thông khi mặc chiếc áo Chanel làm bằng vải tweed dành cho nữ đến Grammy vào năm 2018. Dù vậy, ngôi sao 20 tuổi này vẫn nổi bật trong những khung hình cần sự nam tính, bụi bặm. Ảnh: Kingchoice.

Tranh cãi chuyện nam giới nữ tính hóa ở Trung Quốc

Thế hệ những sao nam trẻ ở Trung Quốc ngày nay đang đi ngược lại so với xu hướng trong những năm 1990, đầu những năm 2000. Thời điểm ấy, các sao nam thường hiện lên với vẻ lạnh lùng, rắn rỏi. Cuộc tranh cãi càng thêm cao trào khi Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc ra văn bản cấm các nghệ sĩ có hình tượng "nương pháo" - một từ chỉ phong cách ẻo lả, nữ tính quá mức. Dù vậy, không thể phủ nhận thời trang phi giới tính đang ngày một lên ngôi. Báo cáo về xu hướng lối sống năm 2021 của Little Red Book cho thấy lượt xem các bài đăng về trang phục phi giới tính tăng 182% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng người dùng đăng bài về chủ đề này cũng tăng đến 83%. Ảnh: Min News.