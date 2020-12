Những sao Hollywood lên chức ông bà khi mới ngoài 30

Rapper CeeLo Green có cháu còn sớm hơn cả Ashley Walters. Giám khảo The Voice được báo cáo có con ở tuổi 15, và khi anh bước sang tuổi 35 đã trở thành ông ngoại. "Tôi đã lên chức khi cô con gái Sierra vừa có một con trai kháu khỉnh", anh nói trong show Chelsea Lately năm 2010. Hiện, cháu của CeeLo Green đã học lớp 4 trong khi anh mới 45 tuổi. Ảnh: New York Times.